Companiile din România mor în primii ani de viață. Cele mai dese greşeli ale patronilor Mai bine de jumatate din companiile din Romania nu supravietuiesc mai mult de 5 ani. Una din trei companii este “zombie&", adică nu are deloc activitate, spun specialiştii, iar cele de succes, cu cifra de afaceri de un milion de euro, sunt extrem de puţine. Totuşi, dacă vă gândiţi să vă deschideţi o afacere nu daţi înapoi. Consultanţii spun că un plan bine pus la punct, pasiunea şi răbdarea pe termen lung vă pot aduce succesul mult visat. La doar 21 de ani, Iulia deschidea în primăvara… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

