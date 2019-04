Companiile din IT, îndemnate să doneze computerele uzate către şcoli, în campania ''Intră în cercul solidarITăţii!'' Companiile din domeniul IT care caseaza calculatoarele uzate, dar si alte echipamente specifice, sunt invitate sa le predea Asociatiei Ateliere Fara Frontiere (AFF), care intentioneaza sa le reconditioneze si sa le doneze mai departe scolilor, in campania nationala "Intra in cercul solidarITatii!", derulata de AFF impreuna cu Ecotic.



Campania se adreseaza in principal companiilor care genereaza anual un numar relevant de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE), respectiv computere care sunt casate, in contextul in care nevoia de echipamente IT pentru scolile din Romania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

