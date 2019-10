Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a declansat controale la producatorii de energie electrica pentru a vedea diferentele dintre puterea instalata si cea disponibila, urmand ca unor companii sa le fie reduse licentele, a declarat, luni, presedintele ANRE, Dumitru Chirita,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei obliga ELCEN sa vanda energia termica și electrica la preț mai mic decat costul de producție, fapt care afecteaza semnificativ afacerile ELCEN si poate duce la un singur rezultat, falimentul, afirma Sierra Quadrant, administratorul judiciar…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a demarat un proiect prin care va fi implementata o baza de date și o platforma online unica la nivel național, cu datele și ofertele tuturor distribuitorilor și furnizorilor de energie electrica și gaze naturale. Nou sistem va permite…

- Companiile din energia electrica a transmis planuri de investiții de circa 9 miliarde de lei, iar cele din gaze naturale de 8,1 miliarde lei, pentru urmatorii ani, anunța ANRE, potrivit Mediafax.Operatorii din sectorul energiei electrice au transmis planurile de investitii pentru perioada…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului, dupa controale care au vizat cu prioritate marii operatori din sectorul energiei electrice si a gazelor naturale, potrivit unor documente ale reglementatorului furnizate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- ldquo;Transelectrica" SA informeaza publicul investitor asupra faptului ca in data de 27 august 2019 ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, a emis procesul verbal de constatare si sanctionare nr. 74109 prin care a stabilit sanctionarea Companiei, in conformitate cu art. 93…

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…