Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET al celor mai lichide societati de la Bursa de valori Bucuresti a terminat ziua cu o scadere de 11,21%, la 7.475,22 puncte, bancile si companiile din energie fiind cele mai afectate actiuni, a dupa anunturile de marti ale Guvernului privind pachetul de masuri fiscale penru 2019.

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere semnificativa, miercuri dimineata, iar indicele principal BET afisa -7,67%, la circa 45 de minute de la debutul sedintei de tranzactionare. Scaderi importante au fost si pe ceilalti indici: BETPlus arata -7,44%, BET-NG (privind energia si utilitatile…

- Companiile din energie in care statul este actionar isi evalueaza rezervele pentru a vedea cat pot “dona” catre stat, dincolo de clasicele dividende, prima care a anuntat oficial viramentul fiind Romgaz, cel mai mare producator de gaze. Pe lista mai sunt insa si Hidroelectrica, firma care a terminat…

- Companiile din energie in care statul este actionar isi evalueaza rezervele pentru a vedea cat pot “dona” catre stat, dincolo de clasicele dividende, prima care a anuntat oficial viramentul fiind Romgaz, cel mai mare producator de gaze. Pe lista mai sunt insa si Hidroelectrica, firma care a terminat…

- In contextul in care directiva europeana GDPR (General Data Protection Regulation) prevede sanctiuni in cazul nerespectarii regulamentului, multe companii au fost foarte receptive la solutiile de securitate, a spus Bogdan Botezatu, Director Cercetare Amenintari Informatice, Bitdefender, in cadrul evenimentului…

- In prima faza clientii au dorit ca implementarile de solutii sa le rezolve toate problemele de securitate. Apoi au vazut ca fiecare problema trebuie abordata punctual. Nicio solutie nu poate rezolva toate problemele, a declarat Andrei Niculescu - Arhitect de Sisteme Informatice, Q-East…

- Secțiune susținuta de ♦ Romania a produs anul trecut 4,3 milioane de hectolitri de vin si este pe locul cinci in topul celor mai mari tari la productia de struguri din Uniunea Europeana, dupa Italia, Spania, Franta, Germania si Portugalia. Companiile locale aflate la inceput de drum…