Companiile din energia electrică - Investiții de peste 17 miliarde de lei, pentru următorii ani Companiile din energia electrica a transmis planuri de investiții de circa 9 miliarde de lei, iar cele din gaze naturale de 8,1 miliarde lei, pentru urmatorii ani, anunța ANRE, potrivit Mediafax. Operatorii din sectorul energiei electrice au transmis planurile de investitii pentru perioada a patra de reglementare cu o durata de cinci ani in valoare totala de cca. 9 miliarde lei, din care din fonduri proprii ale operatorilor de transport si de distributie de cca. 7,2 miliarde lei. Diferenta intre cele doua valori o reprezinta contributii de la terte parti (solicitanti de racordare, autoritati… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

