Companiile de transport alternativ anunţă că au ajuns la un acord cu autorităţile pe proiectul de OUG dedicat aplicaţiilor ridesharing Reprezentantii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentantii Guvernului in ceea ce priveste proiectul de Ordonanta de urgenta dedicat aplicatiilor de profil din Romania, iar noile reglementari vor asigura conditii egale de autorizare intre aplicatiile de transport alternativ si companiile de taxi, se arata intr-un comunicat de presa al Clever, transmis AGERPRES. Potrivit prevederilor agreate cu privire la transportul alternativ si cuprinse in proiectul de Ordonanta de urgenta, toti soferii trebuie sa fie autorizati pentru transport alternativ, sa detina cazier… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

