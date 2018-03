Companiile de stat vor fi obligate sa participe la licitatii publice

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie publica',…

- "Prima masura propusa este ca se va intocmi de catre autoritatile publice tutelare a unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitati autorizate prin statut", a anuntat Teodorovici. A doua masura se va lua prin publicarea…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Vorbind despre recuperarea prejudiciilor, ministrul de Finante a dat exemplul unui drum facut de o firma care a castigat o licitatie savarsind ilegalitati. „Poate suma stabilita ca prejudiciu nu e valoarea contractului, ci doar o parte”, a spus Eugen Teodorovici, potrivit Adevarul. Prezent marti…

- In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci ”mai degraba isi taie el o mana”. ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Guvernul PSD-ALDE a decis, anul trecut, ca incepand cu 1 ianuarie 2018, PFA-urile (persoane fizice autorizate) sa plateasca contributii la sanatate si la pensii (CAS si CASS) calculate la nivelul salariului minim brut pe economie (1.900 de lei). Astfel, indiferent de suma castigata, obligatia…

- Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a insistat in discursul susținut in plenul dezbaterilor pe inechitatile sociale determinate de cadrul legislativ, pe saracirea deliberata a Consiliilor Judetene prin acte normative care le iau resursele si nu stabilesc venituri compensatorii. Ministrul…

- Potrivit ministrului adjunct al finantelor, Menno Snel, guvernul va plasa in aceasta saptamana anunturi de recrutare pentru ca noii angajati sa poata fi instruiti si pregatiti in momentul in care Marea Britanie va parasi UE, in martie 2019.Intre 750 si 930 de ofiteri vamali vor fi necesari…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat inceputul unor masuri revoluționare in domeniul administrației publice. Una dintre primele masuri va fi analiza tuturor cheltuielilor publice, pentru a vedea ce cheltuieli publice se justifica sau nu se justifica. Dintre cele care se justifica, se…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile romanilor nu au scazut din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor,…

- Dupa ce a amanat termenul de depunere prin OUG, Guvernul mai pregateste o ordonanta pentru a evita situatia ca anumiti contribuabili sa ramana fara asigurarea de sanatate. Anuntul a fost facut de vicepremierul, Viorel Stefan, fost ministru de Finante.

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat luni, dupa audieri, ca nu exclude revenirea la impozitarea progresiva, daca aceasta masura ”are o logica” si daca se va dovedi ca este o masura mai buna pentru romani, iar…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Spania l-a declarat vineri persona non grata pe ambasadorul Venezuelei, ca represalii fata de o masura similara luata cu o zi inainte de Guvernul venezuelean fata de ambasadorul spaniol in post la Caracas, scrie Le Figaro.

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Incepand cu data de 1 februarie, tarifele la transport la operatorul Livio Dario, se vor mari. Masura vine ca urmare a creșterilor prețului la combustibil și majorarea salariului minim pe economie. Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus la vot in ședința de CJ din data de 25 ianuarie. Prin cererea…

- Pe un site dedicat, fiecare cetatean italian va putea semnala ceea ce ii pare a fi o informatie falsa. Serviciile de politie specializate in supravegherea internetului si a retelelor de telecomunicatii, "politia postala", vor lansa o ancheta pentru a verifica, "in masura posibilitatilor", informatia…

- Guvernul din Delhi, India, a anuntat ca va instala camere de supravegheat in toate salile de curs din regiune si va oferi acces parintilor prin intermediul unei aplicatii pe telefon, scrie The Guardian....

- Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017. Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem in zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel…

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Guvernul faciliteaza accesul la Programul "Prima casa" Foto: Arhiva Guvernul va aloca anul acesta doua miliarde de lei pentru Programul "Prima casa". Ministerul de Finante a pregatit unele masuri prin care sa se obtina mai usor finantarea. Secretarul de stat Daniela Pescaru…

- China va scuti, temporar, companiile straine de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, in speranta ca astfel isi va creste atractivitatea in randul firmelor si investitorilor straini, mai ales in conditiile recentei reforme fiscale adoptate in SUA, transmite AFP. Aceasta scutire,…

- Ordonanta de urgenta referitoare la domeniul achizitiilor publice, care va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, va introduce pragul de licitatie de 929.000 lei pentru autoritatile locale, a anuntat presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), Bogdan Puscas. …

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al masinii. Cristian Muntean, presedintele Asociatiei Serviceu-rilor Independente: „Autovehiculele…