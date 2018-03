Stiri pe aceeasi tema

- O rețea de companii, care ar avea legatura cu afaceristul rus Yegeny Prigozhin, cunoscut ca fiind „bucatarul lui Putin”, a pierdut miliarde de ruble, in urma mai multor contracte incheiate in ultimul an cu Ministerul Apararii.

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt asteptate sa distribuie circa 6,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro) sub forma de dividende anul acesta, investitorii urmand sa castige intre 5 si 12% in functie de actiunile in care si-au plasat banii. 0 0 0 0 0…

- Rusia a inregistrat pierderi de cel putin trei miliarde de dolari in urma sactiunilor Statelor Unite, ca urmare a implicarii in alegerile prezidentiale din 2016."Suntem multumiti ca unele tari au suspendat achizitia de produse din Rusia.

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- Fiecare companie de stat ar trebui evaluata separat, pentru a se stabili cat la suta din profitul sau va merge catre dividende, iar statul va avea nevoie de aprobarea Comisiei Europene daca vrea ulterior sa acorde bani de investitii catre aceste companii, a declarat, marti, Razvan Nicolescu, senior-expert…

- Investitorii in companiile globale au beneficiat in 2017 de dividende record in valoare de 1.300 miliarde de dolari, cu 7,7% mai mult decat in 2016, in urma redresarii increderii oamenilor de afaceri dupa incertitudinile politice din 2016.

- • SEFILOR din companiile de stat li se recomanda sa PEDALEZE! 90% din profitul realizat anul trecut de firmele de stat va fi varsat la buget, sub forma de dividende, potrivit unui memorandum care urmeaza sa fie discutat in Guvern, anunta Economica.Net. „Mandatarea reprezentantilor…

- Guvernul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Cele mai afectate sunt companiile care…

- Localitatile din județul Alba primesc in 2018 cu 14,9 milioane de lei mai puțin de la Guvern, fata de anul trecut • Sebeșul, Ciugudul, Galda de Jos și Santimbrul nu primesc nici un leu! Bugetul unui municipiu, oraș sau comuna are mai multe componente, intre care cele mai importante sunt alocarile de…

- "Legea salarizarii nu ii afecteaza pe bugetarii care lucreaza part-time. In sectorul bugetar sunt angajati part-time, iar ministerele de resort vor putea sa ii angajeze la 8 ore. Pentru cei care nu se poate, vom da OUG prin care sa rezolvam problemele acestea. Sa gasim o modalitate sa rezolvam problema.…

- Liderul PNL a caracterizat scandalul ca fiind o ”petarda” pe care a comparat-o cu gaura din buget de 10 miliarde pe care PSD a precizat ca a gasit-o sau cu OUG 14. Totodata, Ludovic Orban a mai transmis ca trebuie urmarit acest conflict cu mare atenție. Asta deoarece, considera Orban, PSD…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Piata de eCommerce autohtona va evolua anul acesta pana la 3,5 miliarde de euro, de la 2,8 miliarde de euro in 2017. Anul precedent, piata eCommerce a evoluat cel mai rapid de pe intreg continentul, puncteaza Elena Gheorghe, business development manager la procesatorul de plati PayU. "Ramanem…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Municipalitatea din Targu Jiu a redus anul acesta suma alocata pentru organizarea „Nuntii de Aur", eveniment in cadrul caruia sunt sarbatorite cuplurile care implinesc o jumatate de veac de la casatorie. Putin peste 60 m...

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- La inceput de an TurdaNews a stat de vorba cu primarul liberal al comunei Tureni Daniela Manaila, pentru a afla intențiile de dezvoltare pe care le are in vedere administrația pe care o conduce. Read More...

- Plafonul de garantii ce pot fi emise in cadrul programului "Prima Casa" 2018 insumeaza doua miliarde de lei, informeaza vineri Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Etapa de pregătire a evaluării anuale va începe după…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Cuantumul sprijinului financiar acordat persoanelor cu handicap a fost majorat de la 1 ianuarie 2018, urmand ca a doua majorare sa aiba loc tot anul acesta, de la 1 iulie, potrivit unei Ordonanțe de Guvern intrata in vigoare. Potrivit acestui act normativ, persoanele adulte cu handicap…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Serviciul vamal a inregistrat anul trecut incasari considerabile la buget. In 2017, institutia a virat in haznaua statului peste 20 miliarde de lei, cu trei miliarde mai mult decat in 2016.Cei mai mulți bani, 13 miliarde de lei, au fost obținuti din plata taxei pe valoare adaugata.

- Grupul rus Gazprom si-a majorat anul trecut exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, transmite Reuters. De asemenea, Alexei Miller a informat…

- Oamenii din 256 de localitați din nordul Republicii Moldova, deserviți anterior de RED Nord-Vest, vor plati mai puțin pentru energie electrica de la 1 ianuarie 2018. Pentru aceștia vor fi aplicate tarifele de la RED Nord, in urma comasarii cu aceasta societate, aprobata anterior de Guvern. Astfel, de…

- Perspectiva iesirii din Uniunea Europeana a dublat fuziunile si achizitiile in Marea Britanie in acest an, companiile britanice incercand sa isi consolideze pozitia pe piata lor interna, arata datele publicate vineri de Thomson Reuters. Potrivit acestor date, volumul operatiunilor de tip M&A…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Legea Split TVA intra in vigoare. Klaus Iohannis a promulgat in urma cu putin timp aceasta lege. Potrivit proiectului, sunt obligate sa treaca la split TVA doar companiile in insolventa si cele cu datorii la plata TVA. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c.,…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Statul va acorda în anul 2018 subvenții de 40 mii de lei pentru crearea fiecarui loc de munca, potrivit Regulamentului cu privire la subventionarea crearii locurilor de munca, aprobat în ședința de astazi a Guvernului. Cuantumul subvenției va fi indexat anual în funcție de majorarea…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Unii moldovenii sunt învațați sa critice și sa distruga lucrurile pe care alții le fac pentru a bucura ochii cetațenilor. Este și cazul elementelor de decor amplasate la Târgul de Craciun, care a fost inaugurat aseara de catre Guvern. Un internaut s-a aratat nemulțumit…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Legislativului au aprobat joi bugetul pe anul 2018 al Ministerului Educatiei Nationale, fiind aprobate si insusite toate amendamentele inaintate de parlamentari care suplimenteaza suma propusa de Guvern. Potrivit formei propuse de Ministerul Finantelor, MEN…

- „Având în vedere strategia programului Prima casa, se propune ca pentru anul 2018, sa fie aprobata alocarea unui plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public. Fața de varianta venita de la Guvern, legea a fost modificata in Parlament, in special la Camera Deputaților.In Camera Deputaților, legea a…

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a fost avizat favorabil, marti, in forma propusa de Guvern, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, impreuna cu un numar de 1.773 de amendamente, care au fost votate in bloc,…

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a fost avizat favorabil, marți, in forma propusa de Guvern, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, impreuna cu un numar de 1.773 de amendamente, care au fost votate in bloc.…

- "S-au luat masuri pentru compensarea muncii suplimentare numai cu timp liber, neacordarea de tichete cadou, premii, a indemnizațiilor de hrana și de vacanța, neacordarea de ajutoare sau plați compensatorii la pensionare. In 2018 ordonatorii de credite ai instituțiilor și autoritaților publice ale…

- In aceasta saptamana este programata dezbaterea și aprobarea in Parlament a bugetului pe anul 2018. Ne vom confrunta, și in acest an, cu aceeași situație din anul 2017: consumam mai mult, importam mai mult, imprumutam mai mult și nu construim nimic! Cea mai mare problema a bugetului este determinata…

- “Meda sau partea mai puțin fericita a lucrurilor” (regia: Emanuel Parvu) a avut premiera la sfarșitul lui noiembrie. Care este povestea filmului ne spune Miruna Berescu, producator și director artistic al festivalului Anonimul. Cum a aparut ideea care sta la baza filmului “Meda sau partea mai putin…

- PIB-ul României va depasi pentru prima data în istorie 200 de miliarde de euro, la o crestere economica „mai putin decât pesimista“ de 5,5%, a sustinut premierul Mihai Tudose în timpul sedintei de Guvern de adoptare a proiectului legii pe 2018. „În…

- Chiar daca amenzile aplicate de polițiștii rutieri pentru contravențiile la regimul circulației sunt mari, cel puțin acestea nu vor crește in 2018. Este o veste “calda”, venita de la Guvern, hotararea fiind luata in urma cu puțin timp. Astfel, deși salariul minim pe economie va fi majorat incepand din…

- Antreprenorii cu firme mici si mijlocii noi vor putea sa se inscrie la o noua sesiune a programului Start -up Nation, editia 2018, prin care statul urmeaza sa acorde fonduri nerambrsabile de maximum 200.000 de lei pentru investitii, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Vesti proaste pentru romani. Si in anul 2018 se vor aplica unele masuri de limitare a cheltuielilor publice, a anuntat Guvern. Astfel, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber, autoritatile publice vor fi obligate sa reduca cu 10% cheltuielile…

- Vesti proste pentru romani. Si in anul 2018 se vor aplica unele masuri de limitare a cheltuielilor publice, a anuntat Guvern. Astfel, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber, autoritatile publice vor fi obligate sa reduca cu 10% cheltuielile…

- UPDATE Cabinetul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- "In pofida tuturor criticilor și corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun bazat pe cifre care nu sunt nicidecum optimiste. Avem in vedere o creștere economica de doar 5,5% in condițiile in care toata lumea preconizeaza o creștere mai mare a PIB-ului. Este pentru prima data cand…