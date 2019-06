Companiile de ridesharing plătesc anual în România beneficii de peste un miliard de lei "Beneficiile directe si indirecte platite de companiile de ridesharing in Romania sunt, in prezent, de peste un miliard de lei anual. Reglementarea pe care industria si-o doreste va aduce, in anul 2023, aproximativ 1,9 miliarde de lei in beneficii directe si indirecte catre bugetul statului. Dublarea in patru ani a beneficiilor statului este un argument economic destul de puternic, fara a mai vorbi despre faptul ca in 17 state europene asemenea servicii deja sunt reglementate, in unele dintre ele industria de taxi este chiar liberalizata", se mentioneaza intr-un comunicat al CED.



