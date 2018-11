Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Mircea Draghici, propus in functia de ministru al Transporturilor, a declarat miercuri, la Parlament, ca cele mai multe cauze pentru intarzierea contructiei de autostrazi in Romania sunt legate de avize.

- Companii Factura de combustibil a TAROM, peste 90 mil. dolari anual. Printre cei care vor alimenta avioanele companiei: Petrom, dar si o firma suceveana cunoscuta pentru contracte cu statul Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Petrescu astazi, 19:00 0 Aproape un sfert din…

- Libris.ro, una dintre cele mai mari librarii online din Romania, a inaugurat un depozit de carte care va tripla capacitatea de procesare a comenzilor, in urma unei investiții de aproape 4 milioane de euro. Depozitul va putea gazdui peste 3 milioane de carți și va permite ca livrarile sa fie realizate…

- Criza forței de munca se resimte tot mai accentuat in județul nostru. Luni, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca erau disponibile aproape 2.500 de locuri de munca vacante, județul fiind pe locul trei in topul național al ofertelor. De altfel, de ani de zile suntem pe primele locuri…

- Companii mari din judetul Arad care nu mai gasesc forta de munca calificata sunt nevoite sa apeleze, in ultimul an, la muncitori din India, adusi de o firma de recrutare atat pentru ca sunt considerati bine calificati, cat si pentru ca sunt vorbitori de limba engleza si se integreaza usor in fabrici.…

- Constructorul metroului din Drumul Taberei are probleme. Un tribunal din Roma a acceptat cererea formulata de compania de constructii Astaldi SpA care vrea sa obtina protectie impotriva creditorilor, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

- „Pentru a pastra și proteja activele Companiei, precum și interesele companiei parților interesate și pentru a proteja afacerea, permițand continuitatea operațiunilor italiene și straine, Consiliul de administrație al Astaldi a evaluat și a decis sa depuna la Curtea de la Roma cererea pentru o ințelegere…

- GUVERNUL & Compania FARMAVET au devenit aliați impotriva celor care trebuie sa supravegheze sanatatea animala, siguranța alimentelor și sanatatea publica – medicii veterinari / au fost adoptate ordonante si legi care sa permita FARMAVET sa importe si sa comercializeze medicamente sanitar veterinare…