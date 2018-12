Companiile aleg tot mai des marketingul digital, in detrimentul celui traditional Termenul de marketing reprezinta procesul prin care trece o companie pentru ca publicul tinta ales sa devina educat vizavi de produsele sau serviciile oferite. Este un proces prin care notorietatea brand-ului va creste, datorita strategiilor de dezvoltare puse la punct de companie.



In ziua de astazi, marketingul digital castiga din ce in ce mai mult teren in fata metodelor traditionale. Se intampla asta datorita costurilor mai reduse si a eficientei acestei metode. Marketing-ul online este atat de eficient din mai multe motive:



Costuri reduse



Marketing-ul digital se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 10 ani, cautarea acestor forme de viata de sub pamant a fost preocuparea cercetatorilor din cadrul proiectului international Deep Carbon Observatory (DCO). Compus din peste 1.000 de cercetatori din 52 de tari, proiectul DCO isi propune sa descopere si sa clasifice formele de viata din…

- Ca urmare a evoluției tehnologiei și a accesul la internet nelimitat, modul in care se fac vanzari și comerț astazi a evoluat spectaculos. Diversitatea de opțiuni de cautare, consultare, alegere, acces rapid la o cantitate mult mai mare de detalii despre produsele și serviciile disponibile au condus…

- E-mail-uri dintre angajați Facebook arata ca acum cațiva ani, cand compania cauta cu asiduitate surse de monetizare, ar fi luat in calcul sa taxeze companiile pentru acces continuu la datele user-ilor, scrie Wall Street Journal care citeaza documente ce vor fi facute publice in Marea Britanie. Facebook…

- O surpriza mare in dreptul evolutiei economiei in trimestrul trei. Placuta? Poate. Dar s-ar putea sa ne aduca neplaceri pe termen lung. A fost raportata de la statistica o crestere an pe an de 4,3%, aproape 2% trimestru la trimestru. Total neasteptat, in conditiile in care peste tot in lume, dar absolut…

- Atentie la reducerile de Black Friday! Acesta este avertismentul transmis de Consiliul Concurentei, inca din luna mai. Black Friday. Romanii trebuie sa fie foarte atenti la campaniile de genul Black Friday si sa compare preturile si calitatea produselor, nu doar sa astepte ca autoritatile sa sanctioneze…

- De la adrese de e-mail la numere de telefon și de la locuri de munca la date de naștere, exista o cantitate alarmanta de date despre noi in mediul online. Europenii au pierdut șirul locurilor pe unde au calatorit datele lor personale, al companiilor și al platformelor ce dețin informații despre identitațile…

- Odata cu expansiunea Internetului, magazinele online, in general, si petshop-urile online, in special, au devenit tot mai cautate. Astfel, tot mai multe magazine online dedicate animalelor de companie atrag publicul cu ofertele lor diversificate, de la mancare speciala pentru caini, pesti, pisici, pasari…

- Doar 68% dintre angajatori au majorat salariile brute pentru a compensa trecerea contribuțiilor la angajat, iar 21% au acordat prime și bonusuri, arata un studiu al companiei de recrutare Adecco Research. Potrivit companiei, tendința se menține și in 2019. ”In același timp, 21% dintre angajatori au…