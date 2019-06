Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a interzis vineri companiilor aeriene ruse sa opereze zboruri catre Georgia, la o zi dupa ce vizita unui parlamentar rus la Tbilisi a dus la proteste masive in fata Parlamentului georgian, potrivit The Guardian.

- In fiecare zi, aeroporturile din Romania inregistreaza intre 3 si 7 zboruri intarziate sau anulate. Frecvent sunt situatii in care pasagerii ajung in aeroport si descopera ca orarul de zbor le-a fost modificat sau chiar ca zborul le-a fost anulat....

- Peste 1.000 de romani primesc lunar, prin compania olandeza FlightClaim.ro, intre 250 si 600 euro de la companiile aeriene, arata un comunicat. Compania inregistreaza zilnic intre 30 si 50 de cereri de compensare de la pasagerii romani care doresc sa isi primeasca drepturile de la companiile aeriene.…

- Potrivit postului public de televiziune CCTV, companiile aeriene China Southern Airlines, China Eastern Airlines si Air China au cerut sa fie despagubite de producatorul american de avioane, o solicitare care intervine intr-un moment de escaladare a razboiului comercial dintre Washington si Beijing.…

- Milionarii din Nigeria, care se intampla sa fie fani fast-food, comanda pizza din Marea Britanie, aceasta fiind livrata pe o distanta de peste 6.000 de kilometri de compania aeriana British Airways, afirma guvernul tarii, potrivit msn.com.