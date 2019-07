Stiri pe aceeasi tema

- Dupa concertul Bon Jovi de duminica, pe retelele de socializare au aparut mai multe inregistrari video cu sute de oameni care au urmarit show-ul de pe peluza Parlamentului, fara saplateasca bilet. „Pe principiul cine imparte parte iși face, daca ai pile, ai acces gratis la concert. Hai…

- Administratia locala din Rona de Sus cauta solutii prin care sa redeschida baile sarate de la Costiui, aflate momentan in paragina. Primaria, care a reintrat in posesia strandului dupa un lung proces, ar putea realiza un proiect de reabilitare a zonei, insa ar dura ani buni. Ar prefera, in schimb, gasirea…

- Un anunt sec despre vizita prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, in 2 iulie a.c. in Romania la invitatia presedintelui Klaus Iohannis a trecut neobservat in presa romaneasca. Desi aceasta vizita are un rol esential in batalia diplomatica ce se desfasoara in prezent pentru Republica Moldova.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat pe pagina personala de Facebook deschiderea unui eveniment organizat in premiera la Bucuresti. Primul ministru sustine ca evenimentul se inscrie in randul reuniunilor la nivel inalt dedicate prevenirii și combaterii antisemitismului organizate sub mandatul Președinției…

- Copacii rupti de vant au provocat, in ultimii ani, pagube insemnate, dar si ranirea unor persoane si chiar decesul fostului sef al Directiei Sanitare Veterinare Arad, Gheorghe Ban. Anul trecut, Primaria a cerut sprijinul unor specialisti din Ungaria, care au venit sa diagnosticheze mai multi arbori…

- Orasul lui Brancusi este timp de trei zile, intre 30 mai si 2 iunie, gazda unui Festival national de handbal. Autoritatile locale pun la dispozitia Federatiei Romane de Handbal trei sali de sport insa, meciurile de handbal se vor desfasura la Sala Polivalenta. La Targu Jiu sunt prezenti 600 de copii.…

- Intr-o lunga postare pe facebook, Carmen Dan il ataca dur Klaus Iohannis pentru abordarea subiectului aderarii Romaniei la spațiul Schengen, susținand ca acesta „s-a spalat pe maini”. „Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toți cum domnul Președinte s-a spalat pe maini de subiectul…

- În plina campanie pentru alegerile europarlamentare, liderul PSD Liviu Dragnea le promite primarilor 10 miliarde de euro din noul Fond de Dezvoltare și Investiții pentru drumuri, canalizare, rețele de electricitate sau locuințe sociale. Dragnea a scris, joi, pe Facebook, ca, începând…