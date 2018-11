Companii municipale, înființare anulată. Firea: Lucrurile nu vor rămâne așa! Gabriela Firea a intervenit la Realitatea TV, joi seara, imediat dupa ce comunicatul de presa a fost facut public, aducand unele clarificari ale situației: ”Faptul ca aceste companii inființate la București au fost contestate de USR, iar in documentele depuse in instanța se explica faptul ca alocarile bugetare pot fi echivalente cu patrimoniul și ca trebuia un vot de doua treimi, nu de jumatate plus unu, este o premiera absoluta in Romania. Pe cale de consecința ca și lucru judecat ar insemna ca toate hotararile de inființare a companiilor naționale de pe langa ministere sau companiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

