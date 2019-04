Companii multinationale vin sa intalnesca tineri pasionati de Vanzari si Marketing

Stiri pe aceeasi tema

- Targul de cariera 'Angajatori de TOP' revine in Bucuresti, pe 5 si 6 aprilie, la Sala Palatului, unde cele 130 de companii participante vor pune la dispozitie celor interesati peste 6.000 de joburi, a anuntat organizatorul evenimentului, Catalyst Solutions, companie romaneasca de consultanta in resurse…

- Darius Vâlcov preia discursul naționalist, anti-european, din campania electorala a PSD, dupa ce Dragnea a dat semnalul și a furat startul în acest weekend pentru alegerile europarlamentare.

- Romania nu este o piata de cumparatori ci, mai degraba, una de vanzatori, in conditiile in care sunt rare situatiile in care companii romanesti cumpara firme straine iar pe plan intern un procent de 90% din fuziuni si achizitii vizeaza companii romanesti care sunt cumparate de investitori straini,…

- Proiectul Liga AC Labs a ajuns la cea de-a X-a ediție, in organizarea Ligii AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare). Proiectul este realizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul sau, marile companii…

- Apple a devenit cel mai bun exemplu de eludare a plații taxelor in lumea corporațiilor in momentul in care a pretins ca un numar de cateva sute de persoane care lucreaza in Irlanda sunt adevarata sursa a profiturilor sale, dupa care a incheiat o ințelegere cu guvernul acestei țari care i-a permis companiei…

- Fundația Comunitara „Țara Fagarașului” a dat startul inscrierilor de proiecte pentru cea de-a șasea ediție a concursului caritabil de ciclism, ”Bikeathon Țara Fagarașului”, o platforma de strangere de fonduri. Inscrierea proiectelor se poate face pana pe 28 februarie 2019, pe platforma- http:// bikeathon.fundatiactf.ro…