- Prin „Schema carusel” se fura TVA-ul folosind companii prin care sunt trecute bunuri exportate. „Capitaliștii care exporta marfuri” cer TVA-ul inapoi de la stat, deși el nu a fost platit. Libertatea s-a alaturat unei investigații internaționale de presa și prezinta cea mai mare frauda financiara din…

- „Situația in care se gasesc inca multe școli din țara este o rușine naționala pentru Romania europeana a anului 2019” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca tragedia recenta din județul Iași, in care un copil de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut in fosa septica din curtea…

- Președintele Klaus Iohannis a dat o reactue dura, marti, in urma tragediei recenta din județul Iași, in care un copil de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei școli, si despre care spune ca este "dureroasa și revoltatoare". Seful statului le cere partidelor politice…

- La Comrat, interesul locuitorilor pentru studierea limba româna pare sa fie tot mai mare. Oamenii pot sa învețe româna grație cursurilor gratuite organizate de Institutul Limbii Române de la București. Cea care le preda limba româna locuitorilor din regiunea gagauza…

- PSD și ALDE, parteneri de guvernare, sunt din ce in ce mai izolați atat pe plan intern cat și pe plan extern, in Uniunea Europeana și in randul partenerilor strategici ai Romaniei. Liderii PSD și ALDE evita, de ceva vreme, expunerea la evenimente publice in țara. Singurele locuri unde liderii celor…

- Romania este condusa de Zimbabwe, dupa primul meci al zilei al confruntarii de vineri. Liderul echipei, Marius Copil, locul 80 ATP, a fost invins in doua seturi, 4-6, 5-7, dupa o ora și 44 de minute de joc, una dintre marile rușini ale sportului romanesc. La meciul de la Piatra-Neamț a asistat și Ilie…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza expoziția de pictura, grafica și arte decorative, sub genericul“Primavara”, realizata de artiștii plastici Mara Diaconu(pictura), Georgeta Gherghinoiu(grafica) șiAdina Preda(arte decorative). Vernisajul va avea locmiercuri, 20 martie, de la ora 17,00, in ComplexulExpozițional Casa Carții(parter).…

- Doua mari companii din energie, E.ON Energie si MOL Romania, au anuntat astazi lansarea „autostrazii electrice” Iasi – Targu Mures, parte din proiectul NEXT-E, finantat cu fonduri europene de aproape 19 milioane de euro.