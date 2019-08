Companii Germania. Numărul femeilor în posturi de conducere, mai mare ca niciodată La sfarsitul primei jumatati a acestui an erau 61 de femei la nivel inalt managerial in cele 160 de companii care lucreaza cu indicii Dax, MDax si SDax la Bursa de Valori din Frankfurt, in timp ce numarul barbatilor era de 640. Potrivit EY, la 1 iulie, doua din companii nu aveau deloc femei la nivel de conducere. ''Daca numarul femeilor in functii de conducere continua sa creasca la fel de lent ca in prima jumatate a acestui an, aproximativ in anul 2048 o treime din functiile executive vor fi detinute de femei'', a apreciat Markus Heinen din cadrul echipei EY. Heinen a spus ca deficitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

