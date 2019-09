Stiri pe aceeasi tema

- Prima de instalare și prima de incadrare pentru șomerii care se angajeaza! Acestea sunt noutațile pentru mii de romani care la ora actuala iși cauta de munca. Statul ii incurajeaza pe toți sa mearga la serviciu oferindu-le o suma semnificativa de bani. Totul vine, in contextul in care Romania sufera…

- Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla si SpaceX, a descoperit ca steagurile Romaniei si Ciadului sunt aproape identice si s-a intrebat, pe Twitter, de ce nu vorbeste mai multa lume despre acest lucru.

- Roxana Minzatu, ministrul Fondurilor Europene si vicepresedinte PSD, reactioneaza la declaratiile senatorului PNL, Florin Citu. Acesta a declarat ca prima masura pe care PNL o va lua daca ajunge la guvernare va fi de a desfiinta programul Start-Up Nation prin care Guvernul sprijina initiativele antreprenoriale…

- De la o firma de asamblare si vanzari de calculatoare in 1990, la constructii pentru mall-uri si investitori straini care vor fabrici in Romania, grupul brasovean ICCO are o istorie strans legata de evolutia capitalismului romanesc. Povestea lui Calin...

- 300 de milioane de oameni au hepatita virala și nu știu acest lucru. Fara identificarea celor nediagnosticați și fara tratarea lor, milioane de oameni vor continua sa sufere și multe vieți vor fi pierdute. Romania nu dispune in acest moment de Program de screening, prin intermediul caruia sa fie depistati…

- Un protest de amploare este anuntat pentru sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor. Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata de Tomescu Tommy…

- Severin Tcaciuc a fost initial condamnat la patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, insa pedeapsa i-a fost scazuta pentru perioadele in care a stat in arest preventiv in penitenciarul din Botosani, potrivit antena3.ro. Omul de afaceri din Suceava a reusit sa iasa din tara, dupa ce a fost eliberat…

- Platforma de ridesharing Uber a anuntat, miercuri, ca reactie la adoptarea OUG-ului care reglementeaza ridesharing-ul, ca doreste sa lucreze, in continuare, cu autoritatile si cu ceilalti furnizori de transport, inclusiv soferii de taxi, pentru a reduce problemele de trafic.Ordonanta de urgenta…