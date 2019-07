Compania Yandex din Rusia intră pe piața românească să concureze cu Uber, Bolt și Clever Yango, aplicație digitala de e-hailing, care opereaza in prezent in 16 țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a fost lansata, joi, in București. Yango este parte a grupului Yandex, companie ruseasca de tehnologie care dezvolta produse și servicii folosind machine learning. Romania a devenit a cincea țara din UE in care serviciul este disponibil, dupa Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda. Calatoriile comandate prin intermediul aplicației pornesc de la prețul de 5 lei cu discount, care include rezervarea mașinii, o distanța de 3 km și o durata a cursei de 7 minute. ”Spre deosebire de competitorii… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

