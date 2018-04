Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, iar alti patru au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara.

- Directorul Waymo, filiala Google specializata in dezvoltarea vehiculelor autonome, da asigurari ca tehnologia folosita de compania sa ar fi putut evita accidentul mortal in care a fost implicata recent o masina Uber, informeaza AFP. ''Aici la Waymo suntem siguri ca tehnologia noastra…

- Un biciclist de 45 de ani din Ocna Mureș a decedat dupa ce luni dimineața, in jurul orei 8.00, a fost lovit de un autoturism. Accidentul s-a produs pe raza localitații Uioara de Sus. Acesta a fost transportat la spital insa in mai puțin de 30 de minute a decedat. Revenim cu amanunte.

- Politia din Tempe, Arizona, a dat publicitații pe Twitter un material video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului mortal în care a fost implicat un autovehicul autonom Uber, scrie News.ro. Materialul este compus dintr-o filmare care arata drumul…

- Accidentul, spun polițiștii, a fost provocat de un barbat in varsta de 72 de ani, aflat la volanul unui Opel. Acesta circula dinspre Sacalaz spre Timișoara, iar la trecerea la nivel cu calea ferata acesta nu a putut opri la timp și a intrat in coloana de mașini ce aștepta la bariera. …

- ​Un scurt video despre accidentul din Arizona, unde o masina autonoma a Uber a accidentat mortal o femeie, ridica mai multe intrebari despre incidentul care va "frana" dezvoltarea masinilor care se conduc singure. Foarte multi spun ca astfel de teste pe drumurile publice nu ar trebui sa fie realizate…

- Politia din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un material video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului mortal în care a fost implicat un autovehicul autonom Uber, scrie News.ro.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost lovit de o masina in timp ce se afla in traversare regulamentara a strazii. Accidentul s-a produs azi noapte, pe Soseaua Vestului, zona benzinariei Petrom. Conducatorul auto a fugit de la locul faptei, insa a fost prins de politisti la scurta vreme dupa…

- Poliția din Tempe a dat publicitații primele imagini ale accidentului mortal produs de mașina autonoma. Un autovehicul autonom Uber a lovit un pieton care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Ancheta polițiștilor a aratat ca mașina nu a franat deloc. Poliția din Tempe a publica imaginile…

- Politia din Tempe a facut public miercuri un videoclip al primului accident inregistrat al unui autovehicul fara sofer, in care se arata cum masina Uber nu a incetinit si a lovit mortal o femeie de 49 de ani, relateaza The Guardian.

- Accidentul mortal care a implicat un vehicul autonom al Uber, luni, in statul american Arizona, reaminteste ca responsabilitatea utilizatorilor si a operatorilor acestor masini fara sofer este departe de a fi transata, relateaza AFP. O legislatie variabila Conventia de la Viena,…

- Un autovehicul fara sofer a fost din nou implicat intr-un accident mortal. Tragedia a avut loc in orasul Tempe (Arizona, SUA) si pune iar in discutie fiabilitatea acestei tehnologii. Este vorba de primul accident mortal implicand o masina autonoma si un pieton. Victima este o femeie in varsta de 49…

- O femeie a murit luni in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Acciden...

- Compania Uber nu va mai testa vehiculelor fara sofer în Statele Unite dupa ce un autoturism autonom a lovit mortal un pieton, anunța CNBC, citat de Mediafax. Proiectele de testare a vehiculelor fara sofer în orasele San Francisco, Pittsburgh, Phoenix si…

- O masina fara sofer a lovit si a ucis o femeie in Tempe, Arizona, duminica seara, aceasta fiind primul accident mortal care implica un astfel de vehicul. In urma intamplarii, toate testele privind masinile autonome au fost oprite de Uber Technologies

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Compania a anuntat ca a suspendat...

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Un tanar de 24 de ani a murit la volan in noaptea de duminica spre luni, 12 martie, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, a lovit un copac si s-a rasturnat de mai multe ori pe camp cu autoturismul. Barbatul era sofer de TIR experimentat, facand curse in toata Europa.

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut.

- Accident mortal la Viile, noaptea trecuta. O tanara de 19 ani, pasagera intr-o masina, a murit, iar soferul masinii, care era baut, a fost ranit. Desi la fata locului a intervenit un echipaj al SAJ Galati tanara nu a mai putut fi resuscitata. ”Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 23 de ani,…

- Un șofer de 27 de ani din Stulpicani s-a ales cu un dosar penal dupa ce a condus baut și a intrat, cu mașina pe care o conducea, intr-o autoutilitara care se deplasa regulamentar.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe DJ 177B, in interiorul localitații Stulpicani. In timp ce conducea autoturismul…

- Un șofer a ramas incarcerat in mașina dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un stalp de pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut miercuri in jurul orei 17.40 pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. La fața locului s-a deplasat un echipaj al IPJ Alba dar și ISU Alba care intervin…

- Tragedie intr-o familie din raionul Briceni. Un copil de 7 ani a fost lovit aseara de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:40 in localitatea Corjeuți, in timp ce victima și mama sa se intorceau acasa de la biserica.

- Un tanar in varsta de 22 de ani care conducea un autoturism cu viteza excesiva in ciuda conditiilor meteo de ieri dimineata a suferit leziuni grave dupa ce a scapat masina de sub control, iar aceasta s-a lovit violent de un cap de pod. Accidentul a avut loc pe DN 17, in jurul orei 7.15, la iesirea ...

- Accidentul a avut loc in aceasta seara pe DJ 692, intre localitațile Variaș și Gelu. Un șofer beat nu a pastrat banda de mers și a intrat intr-un autocar care circula din sens opus. Impactul a fost unul extrem de puternic, mașina ajungand in campul de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns de…

- Un șofer a lovit refugiul de tramvai de pe strada Plopilor, conducând cu viteza mult prea mare pentru acel sector de drum. Din imagini se vede un taximetru care staționa chiar înainte de refugiu. Un șofer a trecut pe lânga taximetru, iar dupa…

- Mașina implicata, noaptea trecuta, in accidentul mortal de la Ciumbrud, in care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, a fost ridicata sambata dimineața, cu un utilaj special. Din imaginile filmate de un localnic rezulta ca dupa ce a ieșit de pe carosabil, autoturismul s-a rasturnat intr-o rapa,…

- Este doliu in lumea sportului de peste Ocean! Un fotbalist de 26 de ani a avut parte de un sfarsit infiorator cu cateva ore inainte de Super Bowl 2018. El si taximetristul cu care era in masina au fost ucisi de un sofer beat, dupa ce lui i s-a facut rau si a coborat din autoturism. In urma impactului,…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost retinut pentru tentativa de omor, duminica seara, dupa ce a fost audiat timp de aproximativ sapte…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme. Martorii spun ca accidentul ar fi fost provocat de un sofer care se batea cu partenera lui, in masina, ei continuand apoi scandalul in strada,…

- Șoferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, soț și soție, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Mikloș Geza Alexandru, din Stremț, se face vinovat de comiterea infracțiunii…

- Un accident rutier s-a produs, sambata, pe DN 7, in apropiere de Orastie. In urma impactului dintre doua masini, un tanar de 19 ani a decedat pe loc, iar alte doua persoane au ramas incarcerate, la sosirea medicilor, constatandu-se si decesul acestora.

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- „La data de 13 ianuarie a.c., în urma reținerii pentru 24 de ore a conducatorului auto implicat în accident, judecatorul de drepturi și libertați a dispus fața de acesta masura arestului la domiciliu pe o durata de 30 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ. Mai multe…

- Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, informeaza Romania TV. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut controla masina. Citeste si Accident GRAV in zona Sema Parc din Capitala. Trei persoane au ajuns la SPITAL A rupt un gard…

- Un șofer a avut un ghinion teribil dupa ce mașina lui a fost implicata in doua evenimente rutiere, in aceeași zi. Accidentul rutier ciudat a avut loc pe A1, partea de Autostrada dintre Sibiu și Sebeș. Mai exact, platforma care transporta mașina s-a rasturnat. Traficul a fost blocat.

- Un barbat a cerut bani, dupa ce a ajutat victimele unui accident produs in Bunești, in care au fost implicate șapte persoane. Omul a ajutat trei dintre victime sa iasa dintr-o mașina avariata și apoi a insistat ca, pentru fapta sa, sa primeasca „macar 10 lei” Accidentul a fost provocat, joi, pe centura…

- Un tanar de 20 de ani care consumase alcool s-a urcat la volanul unui autoturism și a provocat un accident pe o strada din municipiul Suceava. Accidentul a avut loc joi dimineața, in jurul orei 06.00, in timp ce Constantin B., un tanar din comuna Bosanci, se afla la volanul unui autoturism Dacia ...

- Un tanar a fost ranit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia. Din primele date, acesta, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul masinii si a lovit doua autovehicule parcate. Tanarul ranit a fost transportat, in stare de constienta, la spital. Conducea un autoturism…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Letea Veche, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier, produs pe DC 87, in satul Siretu. Politistii care au facut primele cercetari la fata locului spun ca acesta se deplasa cu bicicleta si ar fi iesit de pe un drum secundar in drumul […]…

- Patru oameni au fost raniți in urma coliziunii violente intre doua autoturisme, produsa dupa ce un tanar in varsta de 19 ani a scapat de sub control mașina pe care o conducea, patrunzand pe contrasens. Accidentul a avut loc in seara zilei de 3 ianuarie, in jurul orei 18.30, pe DN 17B, la Dorna ...

- Un tanar in varsta de 22 de ani, aflat la volanul unui VW Golf, a intrat cu masina in coltul unei case, din cauza neadaptarii vitezei intr-o curba. Accidentul s-a produs in noaptea de 2 spre 3 ianuarie, in jurul orei 1.00, pe DN 2H, pe raza orasului Milisauti.Din primele cercetari ale politistilor ...

- Adolescentul in varsta de 18 ani, din Chieșd, care a provocat un accident mortal in a doua zi de Craciun a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, dupa ce magistrații Tribunalului Salaj au dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru urmatoarele 30 de zile. Inițial, Alexandru O.…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…

- Accident tragic la Timișoara, in primele ore ale lui 2018. Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un șofer care nu l-a observat la timp. Accidentul a avut loc pe Calea Lugojului, in jurul orei 6.00 dimineața. Un șofer care venea de la Remetea Mica inspre Timișoara nu […] Articolul Accident…

- Un șofer care circula marți seara pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca s-a rasturnat cu mașina intre localitațile Rascruci și Jucu. Din primele informații, mașina marca BMW s-a rasturnat pe șosea, pe sensul de mers spre Cluj, care a fost paralizat, iar autovehiculele circula in zona pe un singur sens. Accidentul…

- Un tanar de 30 de ani a fost aruncat prin parbriz, dupa ce mașina sa s-a izbit violent de un monument din apropiere de Parcul Expoziției, din Iași.Accidentul s-a petrecut in prima zi din an, cand...