- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696 de angajati.…

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a castigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte impotriva coruptiei endemice din tara sa, in cadrul ceremoniei de investitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri si demnitari regionali…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia. Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze decizia magistratilor,…

- Saptamina trecuta, fluxul de persoane in punctele de trecere a constituit 290 645 de traversari, dintre care un numar de 156 307 pe sensul de ieșire din Republica Moldova, noteaza NOI.md. Totodata, traficul mijloacelor de transport a prezentat o valoare de 70 911 traversari, fiind semnalat un numar…

- Pretorul sectorului Centru, Oleg Poiata si-a depus cererea de demisie. Acesta a facut publica decizia pe pagina sa de Facebook. Poiata a solicitat ca raportul sau de lucru sa fie incheiate din data de 22 ianuarie.

- Instanța a amanat din nou luarea unei decizii privind cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii, iar gruparea de fotbal gorjeana a primit 2 luni de ragaz pentru a mai spera la continuarea activitații. Pe plan sportiv, Bogoi and Co. respira momentan ușurați și spera sa termine campionatul…

- Conform surselor citate, au fost 59 de voturi pentru retragerea sprijinului politic, 4 impotriva si 4 abtineri. Ca reactie, Mihai Tudose si-a prezentat demisia din functia de premier. Vicepremierul Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a Executivului.

- Adrian Iliuta Grigorie, in varsta de 25 de ani, din Bals, este inculpat in doua dosare, unul de ultraj si inca unul, de talharie calificata si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase. Barbatul a cerut recuzarea competului de judecata, insa cererea a fost respinsa de instanta.

- Un milion de romani vor face drumuri la ghisee pentru a-si plati singuri contributiile la sanatate si pensii. Odata cu noua revoluție fiscala, a aparut un nou formular care trebuie depus la Fisc, pana la finalul acestei luni. Este vorba despre formularul 600. Afectati sunt toti cei care au…

- Producatorul de camere de actiune a declarat ca va concedia mai mult de 250 de muncitori din intreaga lume si va iesi din afacerea cu drone in incercarea de a redeveni rentabila pana in a doua jumatate a acestui an. In rezultatele preliminare trimestriale publicate luni, producatorul de camere de acțiune…

- Radu Mazare Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Se pare ca, de data asta, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula din Oceanul Indian. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se preznte…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avind ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…

- Liberalii au depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarilor aduse Legii nr. 304 2004 privind organizarea judiciara. PNL acuza incalcarea dreptului la initiativa al parlamentarilor, incalcarea autonomiei Camerelor Parlamentului, infiintarea sectiei speciale pentru investigarea…

- In cadrul proiectului de restaurare, reabilitare și conservare a Monumentului Eroilor – Crucea de pe varful Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia, Ministerul Apararii Naționale a demarat procedura de achiziție de lucrari de restaurare, reabilitare și conservare, documentele…

- In revenire de forma, dupa cele trei victorii consecutive obtinute in Liga Nationala, baschetbalistele de la FCC ICIM Arad au parte de un adevarat derby in ultimul joc oficial al anului. Sambata, ora 18,30, in „Polivalenta” aradeana soseste campioana en-titre, Sepsi Sf. Gheorghe, singura grupare…

- Fabrica de incaltaminte Clujana a depus o cerere de intrare in insolventa catre Tribunalul Cluj. Clujana traverseaza o perioada delicata, dupa ce a pierdut reesalonarea ratelor la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Mai mult, Fiscul a anuntat ca va scoate la vanzare mai multe spatii si…

- Produse traditionale din Vrancea, specifice zonei, atat de apreciate de catre cei care au privilegiul sa le guste, vor ajunge anul acesta la Targul de Craciun de la Berlin, vizitat de turisti din intreaga lume. Printre aceste produse, vor fi dulceața, cașcaval de Soveja și painea lui Pitiș. Prezenta…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si principele Radu au iesit din Palatul Regal, vineri dupa-amiaza, pret de cateva minute, si au vizitat zona in care, in ultimele zile, romanii...

- Proiectia bugetara pe anul viitor a ajuns pe masa comisiilor reunite de buget-finante ale Parlamentului. Votul final asupra documentului este programat in plenul reunit pe 21 decembrie. Liberalii au depus peste 300 de amendamente, iar principalele domenii vizate sunt educatia, sanatatea si administratia…

- Donare de sange la Primaria Capitalei, pe 11 decembrie. Primaria Municipiului București (PMB) Administrația Spitalelor și Centrul de Transfuzie Sanguina București fac un apel catre bucureșteni sa doneze sange, mai ales ca decembrie e luna in care numarul donatorilor scade cu un sfert. „N-avem sange!…

- Ieri, 5 decembrie, a fost ultima zi in care cei interesati au putut depune cereri la Inspectoratul de Politie Judetean Alba, in vederea participarii la concursul de admitere la scolile de agenti de politie, sesiunea ianuarie 2018. In perioada 13 – 21 ianuarie 2018, institutiile de invatamant postliceal…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/lia_391141.html#ixzz50N8ceUBE

- ,,Serviciul Român de Informații a luat act de declarația facuta în mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor solicita respingerea OUG privind split TVA in Camera Deputatilor, care este forul decizional, el atragand atentia ca depunerea unui numar mare de amendamente pentru a prelungi dezbaterile nu este solutia, intrucat, daca OUG nu este…

- Localitatea Zlatna, cunoscuta in trecut ca și „Poarta de intrare in Țara de Piatra” sau „Ampelum”, era in urma cu 200 de ani centrul aurifer la Muntilor Apuseni. Cu timpul, Zlatna a devenit un centru industrial important prin topitoriile sale, aici fiind utilizata pentru prima data in Transilvania masina…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost audiata, joi, la DIICOT in dosarul deschis in urma plangerii facute de ea pentru denunt calomnios si santaj impotriva lui Romica Parpalea, denuntatorul in dosarul “Referendumul”, care a facut plangeri penale impotriva ei si a liderului PSD, Liviu Dragnea.…

- Consiliul de Administrație al BNR a consemnat, in minuta ședinței de politica monetara din 7 noiembrie 2017, ca creșterea economica este așteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior Apoi, se estimeaza o temperare mai pronunțata in 2018 și o incetinire…

- Prețul apelor termominerale va crește de pâna la 230 de ori pe metrul cub, daca se adopta proiectul Legii apelor minerale în forma actuala, susține președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Nicu Radulescu, citat de Agerpres. 'Prețul…

- Dupa cum anuntasera ca intentioneaza, liberalii au facut, vineri, un pas in privinta demersului orientat impotriva Guvernului Tudose. Mai exact, au inregistrat la Parlament motiunea de cenzura, despre care Raluca Turcan a anuntat ca este semnata de 148 de alesi ai neamului, fiind vorba despre semnaturi…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins, joi, cererea lui Adrien Silva de a valida transferul sau de la Sporting Lisabona la Leicester City.TAS a explicat ca a respins cererea dar a subliniat ca procedura poate continua. "O decizie finala va fi luata dupa o audienta ce urmeaza sa fie…

- In anul 2009, Anca si Marius Farcasiu au cumparat doua femele de strut si un mascul, iar in prezent au 30 de familii, sacrificand, in fiecare an peste 1.000 de pasari. „Inainte sa ne apucam de aceasta afacere am trimis cateva e-mailuri in Germania, Franta si Olanda sa vedem daca cineva e…

- Submasura 9.1, supranumita ,,Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol’’ incurajeaza asocierea producatorilor primari in grupuri de producatori si pune la dispozitie pana la 100.000 euro pe an, fermierilor organizati in grupuri de producatori. Sprijinul acordat prin aceasta…

- Senatorul PNL Iancu Caracota spune ca Guvernul Tudose a oferit "prea putin" primarilor la negocieri si "lasa" administratiile publice locale fara fondurile necesare functionarii in conditii optime, mentionand ca solutia vine de la liberali, care au depus o initiativa legislativa pentru ca impozitul…

- Reprezentanții comisiei au facut publice concluziile trase de șefa Inspectoratului Regional in Construcții Vest, Popescu Vergina, care a prezentat situația. Astfel, reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgența au dispus ca primaria Timișoara sa puna in aplicare imediat masurile dispuse…

- Paul Manafort, fostul sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, s-a oferit sa depuna o cautiune de 12 milioane de dolari in imobiliare si asigurari de viata, pentru a i se ridica interdictia de a parasi locuinta, dar un judecator de instructie a respins cererea, iar Paul Manafort ramine…

- Romica Parpalea a depus sesizarea la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), dupa ce ministrul Carmen Dan a mers la sediul aceleiasi unitati de parchet pentru a reclama faptul ca barbatul a santajat-o. „Am sa demonstez procurorilor mecanismul…

- Trupul neinsuflețit al lui Sorin Condurache va fi repatriat pe calea aerului joi seara, din Anglia, acolo unde fostul fotbalist al FCM Bacau a decedat, ca urmare a unui infarct, pe data de 21 octombrie. „In astfel de cazuri, formalitațile sunt de durata, iar eliberarea pașaportului mortuar cere timp”,…

- Rosneft a suspendat in mod voluntar licenta de cercetare geologica, explorare si productie de petrol in partea de est a Marii Negre din cauza sanctiunilor. Cererea companiei a fost aprobata de Agentia Federala pentru Utilizarea Subsolului din Rusia (Rosnedra), transmite TASS.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a depus 23 de proiecte in valoare de aproximativ 4,6 milioane euro, in cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale (SRSS), a susținut ministrul de resort, Ionuț Mișa, in cadrul unei intrevederi cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euro și Dialog…

- Deputatul comunist Vasile Panciuc si-a depus mandatul. Informatia a fost confirmata de colega sa de partid Elena Bodnarenco.Cererea lui Panciuc urmeaza sa fie aprobata de Parlament. Alesul nu a raspuns la telefon pentru a comenta plecarea sa din PCRM.

- Curtea Suprema de Justitie a stabilit data la care urmeaza a fi examinata cererea de recurs a fostului prim-ministru Vlad Filat. Potrivit INFOTAG, care citeaza surse din cadrul CSJ, Curtea va decide pe 12 decembrie în privinta admisibilitatii recursului în anulare, depus de avocati.…

- Camera Deputatilor a adoptat marti cu 167 de voturi „pentru“, 98 de voturi „impotriva“ si 8 abtineri modificarile aduse legii de functionare a Avocatului Poporului, admitand astfel partial, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, prin care seful statului contesta ca nejustificata pensia…