Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul national aerian Tarom dezminte informatiile aparute in presa potrivit carora va fuziona cu Blue Air sau cu oricare alta companie aeriana. "Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele zile, conform cărora Compania Tarom pregăteşte…

- O tranzactie de proportii s-ar putea finaliza in cursul acestui an. Companiile aviatice Blue Air si TAROM pregatesc o fuziune, iar anuntul va fi facut de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Noua companie aeriana isi va incepe efectiv zborurile incepand cu iarna 2019-2020. La finalul lunii martie, Blue…

- Compania Blue Air anunta semnarea unui acord bilateral interline cu Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM, in baza caruia operatorul privat isi extinde reteaua operationala si prezenta in Europa, Orientul Mijlociu si Nordul Africii. Potrivit unui comunicat al Blue Air,…

- Plenul Camerei Deputaților a acordat, la jumatatea saptamanii trecute, vot favorabil proiectului de hotarare pentru incuviințarea efectuarii, de catre Comisia pentru transporturi și infrastructura, a unei anchete privind activitatea SC Compania Naționala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA in perioada…

- Plenul Camerei Deputaților a acordat miercuri vot favorabil Proiectului de Hotarare pentru incuviințarea efectuarii de catre Comisia pentru transporturi și infrastructura a unei anchete privind activitatea SC Compania Naționala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA in perioada 2007-2018. Printre obiectivele…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, demararea unei anchete in privinta activitatii TAROM in perioada 2007-2018, verificari care vor fi facute de catre deputatii din Comisia pentru transporturi, informeaza AGERPRES . Deputatii vor urmari, printre altele, cadrul legislativ in care isi desfasoara…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, infiintarea unei comisii de ancheta, in privinta activitatii TAROM in perioada 2007-2018, care va fi formata din deputatii din Comisia pentru transporturi. Potrivit proiectului, deputatii vor urmari, printre altele, cadrul legislativ in care isi desfasoara…

- Grupul german logistic Zeitfracht isi extinde operatiunile in Romania si vrea sa cumpere un pachet important de actiuni la compania romaneasca Blue Air, de asemenea in plina expansiune, scrie publicatia germana Welt.