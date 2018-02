Stiri pe aceeasi tema

- Compania Sony va lansa un serviciu de taximetrie pe care il va gestiona cu ajutorul unui soft bazat pe inteligenta artificiala. Pentru inceput, sistemul va fi pus in practica in Japonia, printr-o alianța cu cinci companii de taxi deja existente pe piata.

- Google poate calcula riscul unui infarct doar printr-o analiza simpla a ochilor. Cercetatorii au descoperit o metoda noua și ingenioasa de a anticipa eventualele probleme de sanatate cu ajutorul inteligenței artificiale.

- LG va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, in cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfasura in Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata in versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, flagshipul companiei sud-coreene.

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz . Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru creșterea a 10 milioane de…

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz. Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru

- Liceenii care iși doresc pentru viitor o cariera in comunicare sunt invitați sa participe la conferinta „Automatizarea si inteligenta artificiala: sfarsitul muncii pentru umanoizi?”, sustinuta de lector univ. dr. Camelia Crisan din Bucuresti. In plus, cei prezenți vor afla lucruri interesante…

- Inteligenta artificiala i-ar fi ajutat pe cercetatorii de la Universitatea din Alberta sa progreseze in eforturile lor de a descifra textul antic al manuscrisului lui Voynich, informeaza Independent.co.uk. Conform acestora, textele din manuscris ar fi in ebraica.

- Sony a anunțat un profit net de 3,2 miliarde de dolari in ultimul trimestru din 2017, cel mai mare din istoria companiei. Kaz Hirai, directorul general al grupului japonez, a anunțat insa ca se retrage de la conducerea acestuia, urmand sa fie inlocuit cu Kenichiro Yoshida, directorul financiar, scrie…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Serviciul Flights de la Google a creat doua servicii foarte utile pentru utilizatori. Astfel, utilizatorii vor fi avertizati din timp despre intarzierile avioanelor si vor primi mai multe informatii despre zborurile ieftine. 0 0 0 0 0 0

- Google lanseaza o noua facilitate a serviciului Flights, care ar urma sa-si poata avertiza utilizatorii cu privire la intarzierile avioanelor. Folosind algoritmi de invatare mecanica si prin consultarea istoricului zborurilor, Google Flights va putea intui intarzierile avioanelor, chiar inaintea companiilor…

- Google lanseaza o noua facilitate a serviciului Flights, care ar urma sa-si poata avertiza utilizatorii cu privire la intarzierile avioanelor. Folosind algoritmi de invatare mecanica si prin consultarea istoricului zborurilor, Google Flights va putea intui intarzierile avioanelor, chiar inaintea companiilor…

- Este ușor sa confundam situația geopolitica actuala cu cea din anii '80. Statele Unite și Rusia se acuza reciproc de implicare in treburile interne ale celeilalte. Rusia a anexat Crimeea in ciuda obiecțiilor Statelor Unite, starnind ingrijorare privind un posibil conflict militar. Ca și in timpul Razboiului…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Valladolid, Spania, a dezvoltat o aplicatie de inteligenta artificiala (AI) capabila sa prezica riscurile de coruptie, scrie site-ul cnewsmatin.fr. Aplicatia poate anticipa daca in anumite provincii spaniole pot aparea cazuri de coruptie.…

- O universitate din provincia Zhejiang din estul Chinei a început sa foloseasca un program informatic de inteligenta artificiala (AI) pentru a corecta lucrarile sustinute de studentii sai la proba scrisa de limba chineza, informeaza Xinhua marti. "Programul AI are nevoie de doar 40 de secunde…

- Sistemele de inteligenta artificiala, dezvoltate pentru a-i pregati pe astronauti pentru viitoarele misiuni spatiale, au acum alta utilitate, la fel de nobila- pot ajuta la rezolvarea crimelor, scrie Futurism.

- Noile tehnologii si-au facut aparitia si in sectorul turistic, care spera sa profite de pe urma "minei de aur" a datelor personale online, prin intermediul unor camere de hotel automatizate si personalizate in functie de preferintele clientilor si unor ochelari de realitate virtuala care pot fi utilizati…

- Asistentii vocali si programele de inteligenta artificiala, care vor continua sa fie integrate in tot mai multe dispozitive (roboti, automobile, aparate electrocasnice), vor constitui principalele motoare ale industriei de produse electronice dedicate publicului larg in anul 2018, potrivit reprezentantilor…

- Asistentii vocali si programele de inteligenta artificiala, care vor continua sa fie integrate in tot mai multe dispozitive (roboti, automobile, aparate electrocasnice), vor constitui principalele motoare ale industriei de produse electronice dedicate publicului larg in anul 2018, potrivit reprezentantilor…

- Marina Statelor Unite ale Americii si-a recuperat unul dintre elicoptere, care a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe o plaja din Okinawa, Japonia, cu ajutorul unui elicopter mai mare, scrie BBC. Prezenta...

- Dezvoltarea inteligentei artificiale a dominat stirile din tehnologie in 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara interventie umana, la Rusia si China declarand cercetarile in domeniu o prioritate, pana la Elon Musk si Mark Zuckerberg discutand pericolele si beneficiile reprezentate de roboti…

- O pereche de sisteme de AI creata recent poate diagnostica bolile de inima si cancerul pulmonar mai precis decat doctorii umani. Acestea au asadar potentialul de a salva miliarde de dolari, alaturi de nenumarate vieti, daca sunt adoptate la...

- Conform Asociatiei Canadiene pentru Prevenirea Sinuciderilor, aproximativ 11 oameni isi pun capat zilelor, zilnic, in Canada. In plus, aproximativ 210 persoane recurg zilnic, fara succes, la aceasta metoda tragica.

- Statul cumpara bilete de avion de milioane de euro. Care sunt destinatiile favorite Ministerul Afacerilor Externe a lansat o licitatie pentru achizitionarea unor bilete de avion, valoarea estimata a contractului fiind de 19 milioane de lei fara TVA, in timp ce Camera Deputatilor cumpara bilete pentru…

- Unele dintre cele mai raspandite sisteme de securitate de pe internet care are menirea de a preveni non-oamenii sa acceseze site-urile a fost infrant de un nou tip de inteligenta artificiala, transmite Descopera . CAPTCHA sunt acele teste online frustrante care te pun sa transcrii litere si cifre…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- Google Photos ofera de ceva timp indexarea automata a pozelor pe baza obiectelor identificate in imagini, insa nimeni nu avea pretentia ca sistemul AI dezvoltat de Google sa se transforme peste noapte intr-un critic de arta.

- Omenirea se afla in cea de-a patra revolutie industriala caracterizata de dezvoltarile din robotica si masinile autonome. Insa unul dintre aspectele principale care caracterizeaza aceasta etapa este inteligenta artificiala (IA) care este...

- Pe masura ce tehnologia avanseaza, aceasta este folosita mai ales in industria militara, pentru a conferi un avantaj tactic asupra inamicului. Mai ales atunci cand te numesti Statele Unite, faci tot ce iti sta in putinta pentru a fi cu un pas inaintea celorlalti.

- Un sondaj efectuat recent de KPMG la nivel global arata ca instituțiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenți, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% și noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenți).

- Incepand de saptamana aceasta, Facebook va incepe sa elimine postarile de tip spam și cele de tip "engagement bait”, care cer utilizatorilor sa faca acțiuni cum ar fi distribuirea, etichetarea de prieteni, aprecierea sau comentarea.

- Simularea inteligentei umane de catre masini sau computere sau mai simplu ¬ inteligenta artificiala (AI) este proiectata sa utilizeze cantitati mari de date pentru a analiza si a reactiona cu solutia cea mai optima posibila in diferite cazuri. Mai exact, iti poate ajuta firma in ceea ce priveste relatiile…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP. NASA informeaza ca, totusi, niciuna dintre cele opt planete nu ar putea gazdui forme…

- Bragi este una dintre primele companii care a lansat caști in-ear cu adevarat wireless, iar acum va duce intregul concept la un alt nivel prin inteligența artificiala. In primele lor iterații, caștile Bragi nu au fost cele mai capabile din piața. Veneau la pachet cu un compromis de calitatea audio și…

- Inteligența artificiala care a fost antrenata sa scrie povești s-a folosit de ceea ce a invațat din carțile Harry Potter pentru a crea un nou capitol. Folosindu-se de ceea ce a invatat pe baza cartilor originale scrise de J.K. Rowling, inteligența artificiala creata de Botnik Studios a scris o noua…

- ING Bank a lansat robotul Katana un program de inteligenta artificiala care va ajuta traderii sa ia decizii mult mai rapid atunci cand stabilesc preturile de tranzactionare, scrie Financial Times. Banca ce a fost laudata pentru recentele achizitii fintech, inaugureaza programul Katana, care…

- In cadrul unei noi lucrari, cercetatorii din cadrul Google au detaliat modul in care a evoluat inteligenta artificiala AlphaZero. Specialistii sustin ca IA a dezvoltat ''performante supraomenesti'' in cadrul jocului de sah, in doar patru...

- In martie 2018, Nissan va scoate la teste taxiuri fara șofer. Mașinile vor fi conduse de roboți. In 2013, conducerea Nissan a facut declarații privind crearea mașinilor pentru servicii de taxi care vor fi conduse de un sistem cu inteligența artificiala, insa atunci acest lucru parea ireal. Din 2013…

- AlphaZero, o aplicatie derivata din Deep Mind, programul de inteligenta artificiala al celor de la Google, a avut nevoie doar de patru ore pentru a invata sah de la zero si a invinge cea mai puternica masinarie de sah din lume, conform chess.com.

- Platforma video YouTube, filiala a 'Alphabet-Google, se pregatește sa introduca in luna martie 2018 un serviciu de muzica pe baza de abonament, informeaza Bloomberg, citat de Agerpres. Potrivit Bloomberg, casa de discuri Warner Music Group a semnat deja un acord cu YouTube, care discuta de asemenea…

- Platforma video YouTube, filiala a 'Alphabet-Google, se pregateste sa introduca in luna martie 2018 un serviciu de muzica pe baza de abonament, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar.

- Oamenii si inteligenta artificiala vor fuziona pana in 2029, spune Ray Kurzweil, angajat al Google in domeniul cercetarii inteligentei artificiale. In cadrul unei sesiuni de Q&A ce s-a desfasurat la Consiliul pentru Relatii Internationale, Kurzweil a pictat un tablou diferit fata de cea…

- Spotify a anuntat vineri lansarea primelor doua piese de pe un album muzical compus de mai multi artisti, inclusiv de cantaretul belgian Stromae, cu ajutorul tehnologiilor din domeniul inteligentei artificiale. Initiativa reprezinta o premiera mondiala, potrivit reprezentantilor acestei platforme…

- Tehnologia folosita de Facebook pentru a depista tendintele de suicid ale utilizatorilor retelei de socializare va fi extinsa la nivel global, dupa ce a fost testata mai multe luni. Facebook va folosi un sistem de inteligenta artificiala care va scana orice tip de continut postat in cadrul retelei sale…

- Facebook a inceput testarea acestui software in Statele Unite in luna martie, cand compania a inceput sa scaneze continuturile si comentariile de pe retea care ar contine fraze ce ar putea semnala o iminenta tentativa de sinucidere. Facebook nu a dezvaluit prea multe detalii tehnice ale acestui program,…

- Cladirea de birouri clasa A United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul Openville va gazdui, din luna decembrie a acestui an, centrul de cercetare si dezvoltare software din Timisoara al companiei Intel, unul dintre cei mai mari producatori mondiali in domeniul tehnologiei.