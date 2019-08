Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1.I-30.IV 2019, exporturile FOB au insumat 23066,3 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 28104,3 milioane euro. Fata de luna aprilie 2018, exporturile din luna aprilie 2019 au crescut cu 5,7%, iar importurile au crescut cu 10,6%. In perioada 1.I-30.IV 2019, ponderi importante in…

- Raportul de activitate al Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF, aferent anului 2018 Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF a publicat Raportul anual de activitate, aferent perioadei ianuarie - decembrie 2018. Documentul poate fi consultat pe pagina de internet a institutiei, la sectiunea…

- Un sofer roman de TIR risca o amenda de minim 50.000 euro, dupa ce a oprit camionul sa doarma in spatiul de urgenta si facea poze cu drona, in Italia. Politistii i-au confiscat drona si i-au facut plangere administrativa. La scurta vreme s-a trezit cu o patrula de politie langa el. Politistii i-au facut…

- Franklin Templeton Investment Management, administrator de investii al Fondului Proprietatea, a anuntat, duminica, ca actiunile fondului au atins joi, 30 mai, un nou record, de 1,0150 lei, cu 15% peste valoarea de 0,8830 lei pe actiune inregistrata la sfarsitul anului trecut.Pretul este si…

- Castelul Nopcșa din comuna Santamaria Orlea va fi reabilitat cu ajutorul fondurilor europene. Monumentul istoric care dateaza din secolul al XIX-lea are nevoie urgenta de intervenție. In acest sens, s-au accesat fonduri europene, iar acum se cauta o societate care sa execute lucrarile de restaurare.…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in aprilie 2019 la 4,98 miliarde de lei, in crestere cu 1,4% fata de suma raportata in martie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,85%, la 2,839 miliarde de lei (echivalent), conform unui…

- Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a zonei Splai Bahlui – Mal Drept și sunt facute de asocierea Viarom Construct SRL – Conest SA. Valoarea totala a proiectului este de aproximativ 30,7 milioane de lei. Investiția vizeaza aproximativ sase kilometri de artere, fiind prevazuta reabilitarea…

- SC Utilitati Publice Cernavoda SRL a atribuit un contract, in data de 22 mai 2019, pentru achizitionarea unui buldoexcavator. Valoarea finala a contractului a fost de 378.636,65 de lei, fiind vorba de cumpararea unui buldoexcavator si a unor accesorii de la societatea Marcom RMC 94 SRL. Marcom RMC 94…