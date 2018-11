Stiri pe aceeasi tema

- Companii Deloitte: Salariul minim brut din Romania depaseste media regiunii, dar si rata de taxare este cea mai mare Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:18 1 Salariul minim brut din Romania depaseste media Europei Centrale si de Est, de 421 de euro, dar…

- Burse - Fonduri mutuale Numarul actionarilor operatorului pietei de capital de la Bucuresti a crescut cu 390 intr-un an Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 15:30 0 Bursa de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital locale, a ajuns la un numar de 1.772 actionari la…

- Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, a precizat, la o conferinta legata de lansarea in Romania a studiului CFA Institute & Mercer 'Sistemul Ideal de Pensii', ca in Romania economisirea voluntara este redusa, in conditiile in care 45% din populatie economiseste voluntar cu regularitate…

- Stylianos Bairaktaris a demisionat din functia de director financiar si de membru in Consiliul de Administratie al Sphera Franchise Group, compania care detine francizele KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania. De asemenea, Konstantinos Mitzalis a...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) reuseste sa se mentina pe plus dupa primele opt luni in ciuda unui context extern tumultuos, care a trimis mai multe piete in teritorii negative pe fondul accentuarii incertitudinilor internationale. Furnizorul global de indici Morgan Stanley Capital International (MSCI)…

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, studiaza oportunitatea achiziției de unitați producatoare de energie verde, insa principalul focus este pe identificarea zacamintelor onshore, care sa inlocuiasca actualele exploatari, respectiv diversificarea energetica. Directorul general…

- Directorul general al Romgaz, Adrian Volintiru, a declarat, miercuri, la Medias, intr-o conferinta de presa, ca ”vom vedea” daca se vor majora preturile gazelor la iarna, insa el spera ca nu se va intampla acest lucru, precizand ca societatea trebuie sa se alinieze regulilor economiei de piata.…

- Citeste si: Romgaz a platit redevente cu 43% mai mari in S1/2018 dupa ce gazul romanesc s-a aliniat la Bursa de la Viena Petrom si Romgaz au platit impreuna anul trecut jumatate din totalul sumelor colectate de stat din redevente Statul roman a incasat cu aproape 17% mai putin din redevente, principalul…