- Boeing este in picaj la burse dupa ce duminica s-a prabusit al doilea avion 737 MAX in doar cinci luni. Compania a pierdut peste 25 de miliarde de dolari din valoarea de piata. 60 la suta din flota mondiala de 737 MAX a primit interdictie de zbor, inclusiv in Europa, scrie digi24.

- Statele Unite au consemnat la sol avioanele Boeing 737 MAX 8 și 9, la o zi dupa aceasta decizie a fost luata in Europa. De altfel, Boeing a recomandat consemnarea la sol a intregii flote internaționale de aparate 737 MAX.

- Actiunile Boeing au revenit miercuri pe crestere, la Bursa de pe Wall Street, dupa ce declinul inregistrat luni si marti a anulat aproximativ 29 de miliarde de dolari din capitalizarea bursiera a grupului aeronautic american, transmite Reuters. În predeschiderea şedinţei bursiere de…

- TAROM precizeaza ca nu detine avioane de tip Boeing 737 MAX in flota sa Interior de avion Boeing în configuratie 737 - 800. Foto: Arhiva. Compania aeriana Norwegian Air a transmis ca se asteapta ca producatorul de avioane Boeing sa o despagubeasca pentru…

- Compania aeriana Blue Air, care are o comanda pentru avioane Boeing 737 Max 8, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca asteapta concluziile anchetei asupra prabusirii aparatului Ethiopian Airlines, evitand sa se antepronunte, arata compania intr-o postare pe Facebook, informeaza Mediafax.Citește…

- Compania americana Boeing a transmis o reacție oficiala, marți, dupa ce Marea Britanie s-a alaturat altor state și companii care au suspendat zborurile aeronavelor Boeing 737 Max, ca urmare a tragediei aviatice de duminica din Etiopia. "Siguranța este prioritatea numarul unu a companiei Boeing și avem…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia, in urma caruia China, Indonezia si Etiopia au decis sa suspende zborurile avioanelor 737 MAX 8, transmit…

- Modelul Boeing 737 MAX 8, care s-a prabușit duminica in Etiopia, va intra și in flota companiei naționale Tarom. In iulie 2018, Tarom a semnat contractul pentru achizitia a cinci aeronave 737 MAX 8, unul dintre modelele cel mai bine vandute ale producatorului aerian. “Cele cinci noi aparate de zbor…