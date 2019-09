Compania OMV Petrom, condamnata pentru ucidere din culpa

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Judecatoriei Ploiești au decis, luni, sa condamne OMV Petrom la plata unei amenzi penale de un milion de lei și la achitarea a 250.000 de euro, daune morale, rudelor unui copil din Prahova care a murit in urma inhalarii unor gaze de la o sonda. Decizia nu este definitiva, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Un sofer de 40 de ani, din Hunedoara, care a accidentat mortal o femeie pe DN1, la iesirea din Alba Iulia spre Sebes, a fost achitat pentru infractiunea de ucidere din culpa, fiind insa condamnat la inchisoare cu suspendare pentru parasirea locului accidentului.

- Compania americana Microsoft a acceptat sa achite 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro) pentru solutionarea unui litigiu cu Administratia SUA privind incalcarea reglementarilor anticoruptie in vederea obtinerii unor contracte in Ungaria.Comisia SUA pentru Garantii si Tranzactii financiare…

- Patronul unei firme de microbuze din Gorj, trimis in judecata pentru ultraj, in urma unei altercații care a avut loc in luna ianuarie a anului 2017, in urma unui control efectuat de polițiști in trafic, a aflat prima sentința. Magistrații de la Judecatoria Targu-Carbunești au dispus condamnarea fara…

- FOTO – Arhiva Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au depistat si retinut miercuri, 10 iulie, un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Luna, judetul Cluj. Pe numele barbatului, autoritatile judiciare din Franta au emis un mandat european de arestare, in cursul lunii iulie, acesta fiind…

- O femeie de 70 de ani și soțul ei, in varsta de 72 de ani, au fost gasiți morți in gradina casei din Bucium, județul Brașov. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și incearca sa stabileasca modul in care au murit cei doi, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Brașov,…