Macao devine al patrulea oras care va avea zboruri directe spre capitala nord-coreeana, dupa Beijing si Shenyang in China si Vladivostok, in Rusia.



Autoritatea aviatiei civile din Macao a anuntat intr-un comunicat ca a dat ''unda verde companiei Air Koryo sa opereze zboruri intre Phenian si Macao'' de doua ori pe saptamana, incepand din data de 2 august.



Compania nord-coreeana a fost deja prezenta pe aceasta linie intre 1996 si 2004, se arata in comunicat.



Las Vegas-ul asiatic are o istorie comuna cu Coreea de Nord. Kim Jong Nam, fratele vitreg al liderului nord-coreean…