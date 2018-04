Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti incepe lucrarile la pista 2 a Aeroportului Otopeni

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Aeroporturi București (CNAB) a precizat, prin intermediul unui comunicat, ca incep reparațiile la pistele de pe Aeroportul Otopeni. Precizarea vine dupa ce ministrul Transporturilor, Lucian Șova a solicitat, marți 3 aprilie 2018, conducerii CNAB un grafic clar al lucrarilor pentru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat marti conducerii CN Aeroporturi Bucuresti un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului Otopeni si interventii la pista 2 (3.500 m) pentru ca aceasta sa fie integral operationala. Lucrarile vor incepe pe 12 aprilie.…

- Primaria Municipiului Ploiesti, prin Direcția Tehnic Investiții, informeaza cetațenii ca, pana pe data de 6 aprilie a.c., se vor executa lucrari de intretinere/reparatii curente pe strada Marasesti, tronsonul dintre intersectia cu str. Cosminele si str. Eroilor. “Lucrarile vor fi executate de SC Delta…

- Saptamana trecuta a avut loc un incident deosebit de grav pe Aeroportul International Henri Coanda, din cauza starii dezastruoase a pistelor de aterizare-decolare, scriu reprezentanții Asociației Pro...

- Compania aeriana Adria Airways din Slovenia anunta ca, incepand cu data de 27 martie 2018, opereaza zboruri pe ruta Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - Ljubljana Airport, cu doua curse pe saptamana, arata un comunicat transmis luni de Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Lucrari de intretinere a drumurilor nationale. Tratamente bituminoase la receldquo;, in valoare…

- "Sper sa ne ajute Dumnezeu sa avem cel putin in fiecare resedinta de judet, in perioada urmatoare, cate un bazin de inot, pentru ca asta nu este un moft, ci un obiectiv care este intr-un pachet minim de civilizatie (...) Acest bazin va schimba profund viata acestui oras in bine (...) O sa sprijin…

- „Vom vedea prima cupa de excavator pe santierul Sibiu-Pitesti inainte de anul 2020, daca pregatirile vor continua in ritmul de acum. Apreciez ca inainte de 2020 vor incepe lucrarile”, a spus Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3. La data de 8 martie, documentatia pentru Contractul destinat proiectarii…

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, a anunțat ca șoseaua de centura a Sucevei va fi finalizata de firma „Antrepriza Construcții”, care va fi inființata de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baișanu a declarat ca la finalul unei ședințe la care a participat…

- Pe celebra sosea de de centura a municipiului Suceava, inceputa in urma cu zece ani de zile si nefinalizata nici pana in prezent, care are un tronson construit pe pamant de flori, au inceput sa apara gropile. Un tronson al rutei ocolitoare a Sucevei a fost dat spre folosinta in cursul anului 2015, fara…

- Aeroportul International Henri Coanda are nevoie de investitii masive in caile de rulare, intrucat gropile care sunt in pista taie rotile avioanelor pe care le schimbam intr-un mod halucinant, fapt care...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Citește și: FOTO/VIDEO/ Autostrada Sebeș…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Guvernul a bugetat anul trecut aproape 40 de miliarde de lei pentru investiții, dar a reusit sa cheltuie doar 26,7 miliarde. Suma este in scadere fata de 2016 si 2015, cand investitiile statului au depasit chiar 41 de miliarde de lei. Iar din cauza amanarii proiectelor importante de infrastructura,…

- Ne bucuram sa anunțam aprobarea de catre Comisia Europeana a acestui mult așteptat proiect, care va asigura nu doar un acces mai bun in zona, dar va impulsiona astfel dezvoltarea economica regionala, in special turismul local, ținand cont de potențialul uriaș al Transilvaniei, a declarat ministrul…

- O pista de decolare-aterizare si un gard care imprejmuieste terenul viitorului Aeroport International Brasov-Ghimbav este tot ce reprezinta acum investitia in viitorul aeroport de la Brasov. Dupa o pauza de cinci ani, santierul s-ar putea redeschide in aprilie, iar lucrarile ar fi gata in 2020. …

- Cu un singur lot finalizat si unul aproape finalizat, dar numai pe o portiune, autostrada Lugoj – Deva va mai avea de asteptat ceva pana va fi circulabila in totalitate. Daca eliminam portiunea din lotul 2 pe care vor fi ridicate o serie de tuneluri, exista sperante ca restul soselei rapide…

- In acest an, lucrarile de reparare, pavare, bordurare și asfaltare a strazilor din Barlad vor scoate din bugetul local suma de cinci milioane de lei. Pe ordinea de zi a ședinței de maine a Consiliului Local Barlad se regasește și un proiect de hotarare referitor la lucrarile de intreținere a strazilor…

- Consiliul Judetean Brasov este in curs de atribuire a licitatiei pentru reluarea lucrarilor la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, iar o prima etapa de lucrari va presupune cinci obiective noi, iar lucrarile vor incepe la sfarsitul lunii aprilie si vor dura patru luni. Primul este calea de rulare…

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) continua sa amplaseze parapete de beton de DN 1F. Lucrarile au loc în 21 februarie. ”Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost montat pâna în prezent pe aproximativ…

- Raportul Curtii de Conturi pe anul 2016 a fost facut public. Cotidianul ZIUA de Constanta va prezenta date privind controalele efectuate la institutii din judetul Constanta, precum si masurile dispuse. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionav SA Constanta s a infiintat in anul 1998 prin…

- VIDEO Test drive pe autostrada. De la Turda la Aiud Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier, așa cum o demonstreaza cea mai recenta filmare piblicata de Asociatia Pro Infrastructura. Cei aproape 30 de km de autostrada vor fi receptionati abia in primavara,…

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- In anul 2017, volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% fata de 2016, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Pe elemente de structura au avut loc caderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 24,6% si la…

- Au inceput lucrari de reparatie si modernizare la trotuarul de pe Splai Bahlui mal stang, acolo pe unde trece si pista pentru biciclisti. In apropiere de Podul de Piatra s-au facut sapaturi pana la conducte. Se vor monta pavele noi. Lucrarile sunt realizate de Conest.

- Ieri, deputatii au dat unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit…

- Un proiect de infrastructura al Clujului inceput pe vremea lui Ioan Rus, lasat fara finantare Un proiect de infrastructura foarte important pentru Cluj dar si pentru regiune, legarea centurii Clujului, Valcele-Apahida, prin DN1Turda - Cluj, cu Autostrada Transilvania, a ramas uitat prin sertarele birourilor…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza, luni, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului National 3. Lucrarile vor dura opt - zece zile, in functie de conditiile meteorologice.Potrivit…

- Sansele ca autostrada A8 care urma sa lege Ardealul de Moldova sa se mai construiasca in urmatorii ani sunt aproape nule. Asociatia Pro Infrastructura informeaza prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca pe 19 ianuarie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- Peste cinci milioane de euro. Aceasta este șpaga uriașa care sta in spatele construirii unui terminal, pe Aeroportul Otopeni, inaugurat in 2011, spun procurorii DNA. Banii ar fi ajuns la Marin Anton, la acea dată secretar de stat în Ministerul Transporturilor, şi actual deputat PNL.…

- Anunțul facut vineri de Ministerul Transporturilor vizeaza inceperea lucrarilor de la Pasajul Domnești. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) e emis ordinul pentru demararea proiectului in valoare de aproximativ 91,55 milioane lei, fara TVA.

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

