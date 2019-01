Compania Municipală Managementul Transportului București cumpără autospeciale pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar Compania Municipala Managementul Transportului București S.A. cumpara șase autospeciale pentru ridicarea rapida a autovehiculelor staționate neregulamentar sau abandonate pe drumurile publice, valoarea totala estimata fara TVA a acestora ridicandu-se la aproape trei milioane de lei, scrie Mediafax. Conform caietului de sarcini anexat anunțului licitației, furnizorii au obligatia de a furniza șase autospeciale pentru ridicare rapida autovehicule , in vederea prestarii activitații de ridicare, tractare și transport a autovehiculelor staționate neregulamentar / abandonate pe drumurile publice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

