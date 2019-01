Avionul s-a prabusit in octombrie 2018 iar toate cele 189 de persoane aflate la bord au murit, devenind astfel cel mai grav accident de acest tip din 2018. Contactul cu zborul JT610 a fost pierdut dupa 13 minute de la decolarea din capitala Indoneziei, Jakarta, indreptandu-se spre orasul Pangkal Pinang. In cautarile initiale, nu a fost recuperata si una dintre cele doua cutii negre.



Lion Air a informat in decembrie ca a alocat 38 de miliarde de rupi (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru a organiza o cautare a ramasitelor aeronavei. Aceste costuri fiind de obicei acoperite de guverne,…