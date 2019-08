Compania Johnson & Johnson a pierdut un proces cu statul american Oklahoma privind criza opioidelor

Stiri pe aceeasi tema

- Migrantul sirian care a injunghiat mortal cu un an in urma un cetatean german in orasul Chemnitz din partea de est a Germaniei a fost condamnat joi de un tribunal din Dresda la noua ani si jumatate de inchisoare, dar complicele sau irakian este in continuare dat in urmarire, relateaza agentiile DPA…

- Criza din regiunile Jammu și Kashmir trebuie rezolvata de India și Pakistan în mod bilateral, a declarat vineri reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, Dmitry Polyansky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass. "Suntem în favoarea rezolvarii crizei în…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…

- Un militar american in varsta de 29 de ani care participa la exercitiul Saber Guardian a fost ranit la cap, in urma unui exercitiu de parasutare, la baza aeriana Boboc. Acesta se afla la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau pentru investigatii. Lt.col. Daniel Nistor a declarat ca militarul american a…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se teme ca viitorul plan de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, pregatit de ginerele lui Donald Trump, va fi primit cu scepticism fiind considerat "inacceptabil", a relatat duminica Washington Post, citat luni de France Presse, scrie agerpres.ro.…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza site-ul agenției Reuters, relateaza Mediafax.Citește și:…

- Turcia a eliberat un om de stiinta american de la NASA, a carui detentie contribuia la degradarea relatiilor intre Ankara si Washington, insa cele doua tari sunt angajate in continuare intr-o infruntare cu un rezultat incert pe tema rachetelor ruse, relateaza AFP.