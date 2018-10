Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia a cerut companiei Lion Air sa efectueze un control asupra celorlalte avioane Boeing 737 Max 8, dupa ce un avion de acest tip s-a prabușit luni in mare, la doar 13 minute dupa ce a decolat, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Un oficial din cadrul Ministerului de Transport…

- Autoritațile indoneziene cauta in continuare trupurile și bunurile celor 189 de persoane aflate la bordul avionului Lion Air prabușit luni dimineața in apropiere de Jakarta. Unul dintre pasageri a fost identificat, insa, pe rețelele de socializare datorita carcasei telefonului sau mobil, aflata printre…

- Tragedie aviatica in Indonezia. Un avion cu 188 de oameni la bord s-a prabusit la 13 minute de la decolarea din capitala Jakarta. Aparatul de tip Boeing 737 al companiei low-cost Lion Air, efectua un zbor...

- Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabușit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relateaza site-ul agenției Reuters.Un purtator de cuvant al agenției indoneziene pentru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat marți ca va face publice rezultatele raportului privind intalnirea ratata dintre Viorica Dancila și Jean-Claude Juncker, facut de Corpul de Control la Compania de Aeroporturi, dupa ce i le va prezenta premierului și doar cu acordul ...

- Compania franceza Latecoere care are printre clienți Airbus, Boeing, Embraer va deschide la Plovdiv, Bulgaria, o uzina in valoare de 15 milioane euro unde vor fi fabricate componente pentru industria aeronautica.

- ​Compania australiana Qantas sunt in discuții cu Airbus și Boeing și urmeaza sa aleaga de la cine va cumpara avioane capabile sa efectueze zboruri non-stop de 20 de ore. In prezent, cel mai lung zbor direct este din Doha la Auckland, de 17 ore și jumatate, iar in octombrie acesta va fi detronat de un…

- Compania americana de aviatie Boeing lucreaza la proiectul unei aeronave hipersonice de pasageri care ar reduce timpul de calatorie intre Londra si New York la aproximativ doua ore, cu patru ore si 45 de minute mai putin decat cu un avion...