Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut sâmbata Chinei sa "opreasca erodarea suveranitații altor țari" și au anunțat investiții majore în urmatorii cinci ani pentru a-și menține supremația militara în regiune, relateaza AFP."China poate și trebuie sa aiba relații de cooperare cu…

- Ministrul Apararii din China, Wei Fenghe si Secretarul Apararii interimar din SUA, Patrick Shanahan, au discutat vineri la un summit de securitate din Singapore, o intalnire descrisa de Pentangon ca fiind „constructiva si productiva”, pe fondul unor tensiuni sporite intre cele doua tari privind comertul…

- "In calitate de de aliat strategic" al SUA "respectam" sanctiunile, a declarat miercuri un oficial turc sub protectia anonimatului, in marja unei vizite la Washington a adjunctului ministrului afacerilor externe Yavuz Selim Kirandu. Administratia Trump a impus din nou sanctiuni regimului de la Teheran…

- 'Personalul politic american, prin modalitatile sale de a actiona la ora actuala, arata ca ne subestimeaza puterea', a afirmat Ren intr-un interviu acordat televiziunii publice CCTV si altor media. Intr-un context de razboi comercial si de rivalitate tehnologica intre Beijing si Washington, presedintele…

- Fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, a declarat ca SUA „subestimeaza” puterea gigantului de telecomunicatii si ca acest conflict cu Washingtonul era inevitabil in cursa „pentru a conduce lumea”.

- Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 5 miliarde de euro fata de 2018 si un procent de 1,35% din PIB-ul german.Aceasta majorare - cea mai semnificativa de la sfarsitul…

- Un general venezuelean, Ramon Rangel, indeamna fortele armate sa se ridice impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care se sprijina pe sustinerea armatei pentrua ramane la putere, dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido s-a autoproclamat in ianuarie presedintel interimar, relateaza Reuters, scrie news.ro.Ramon…

- Grupul chinez Huawei - suspectat de catre americani de spionaj - a contraatacat joi si a anuntat o plangere contra Statelor Unite cu privire la interzicerea achizitionarii echipamentelor sale de telecomunicatii de catre administratia Trump. Gigantul mondial al smartphone-urilor muta astfel…