Compania Huawei plănuiește să concedieze sute de angajați din SUA Compania chineza de tehnologie Huawei planuiește sa concedieze sute de angajați din SUA, susținând ca se confrunta cu probleme din cauza includerii sale pe o lista neagra impusa de administrația lui Trump din motive de siguranța naționala, scrie CNBC, citând Wall Street Journal.



Aceste concedieri vor afecta filiala de dezvoltare americana a companiei, Futurewei, potrvit Journal. Futurewei are 850 de anagajați în laboratoarele de cercetare din SUA, inclusiv în Texas, California și Washington. În total, Huawei are 1.500 de angajați în SUA.



Deși…

Sursa articol: hotnews.ro

