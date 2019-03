Stiri pe aceeasi tema

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze din Bucuresti catre Dubai, marti seara, la ora 23:30, a fost anulat, in urma restricțiilor Uniunii Europene de astazi. Compania Fly Dubai este singura care opereaza regulat cursele catre Bucuresti cu aeronave din seria B737 Max. Operatorul…

- Agenția Europeana de Siguranța a Aviației (EASA) a a suspendat operațiunile de transport aerian comercial pentru avioanele Boeing 737 "MAX 8" și Boeing 737 - "MAX 9” pe teritoriul UE, in contextul accidentului aviatic al Ethiopian Airlines, potrivit mediafax.Agenția Europeana de Siguranța…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti.

- A doua prabusire a noului model Boeing in doar cateva luni starneste indoieli in legatura cu siguranta acestuia. Pana acum, modelul 737 a fost considerat un exemplu pozitiv la acest capitol. Compania germana de turism TUI are mare ghinion. Primirea aeronavei Boeing 737 Max 8, "nava amiral"…

- PRECIZARI DE LA MINISTERUL SANATATII CU PRIVIRE LA SERIALIZAREA SI VERIFICAREA MEDICAMENTELOR Ca urmare a operationalizarii fazei de implementare a Directivei privind medicamentele falsificate si in vederea clarificarii unor aspecte de interes atat pentru pacienti, cat si pentru intreg lantul de aprovizionare…

- Un avion Wizz Air a transmis un mesaj de SOS vineri seara, la ora 20.13 iar autoritațile de pe aeroportul Otopeni s-au pregatit pentru aterizarea de urgența. Avionul care venea de la Catania, Italia, catre București, a aterizat insa fara probleme la ora 20.37. Alarma a fost data de comandantul aeronavei…

- O aeronava a companiei Air France a fost obligata se aterizeze de urgența pe aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni in aceasta seara. Avionul marca Boeing 777 efectua o cursa pe ruta Bangkok – Paris. O persoana aflata la bordul aeronavei a necesitat ingrijiri medicale de urgența și, din acest motiv,…

- Producatorul de masini Rolls Royce, una din cele mai mari companii din domeniul aerospatial, a anuntat ca isi muta anumite operatiuni din orasul englez Derby in Germania, pentru a limita impactul pe care il va avea Brexit asupra companiei. Este vorba despre operatiunile de aprobare a design-ului…