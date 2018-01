Stiri pe aceeasi tema

- Luminița Anghel și-a amintit de perioada cand a luat foarte multe kilograme in greutate. Artista a dezvaluit cum se simțea in acea perioada. Cantareața Luminița Anghel, care a fost la un pas de moarte in adolescența , este una dintre cele mai bune voci feminine de pe scena muzicala din Romania. Luminița…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Conform…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, in functia de director de operatiuni. El va coordona si proiectele companiei aflate in diferite stadii de dezvoltare in Romania.

- Producatorul german de piese si accesorii auto Wielputz a semnat, miercuri, un contract de inchiriere a 30.000 de metri in Parcul High Industria Park Craiova, nemtii urmand sa investeasca 10 milioane de euro. Vor fi create 500 de noi locuri de munca, transmite MEDIAFAX. Contractului de inchiriere…

- Loredana Groza se bucura de o vacanța minunata in compania celei mai importante persoane din viața ei, Elena, fiica sa. Cele doua au plecat departe de temperaturile scazute din Romania și au ajuns tocmai in Dubai.

- ”Prin urmare, componenta directoratului este dupa cum urmeaza: Georgeta – Corina Popescu, Andreea – Georgiana Florea, Dan – Valeriu Ardelean, Mircea – Toma Modran, Florin - Cristian Tataru”, arata un comunicat al companiei.De asemenea, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Vesti proaste pentru sute de oradeni: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici a decis sa puna lacatul pe porti. Este vorba de compania Zaharul, producatorul brandului "Diamant". Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila, astfel ca investitorii vor produce…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Fabrica de zahar „Diamant” din Oradea, una dintre cele mai mari din tara, se va inchide din aceasta primavara. Compania germana Pfeifer&Langen a decis sa renunte la productie din cauza pretului mare al sfeclei de zahar. Negocierile pentru vanzarea fabricii au esuat, iar cei 215 angajati au fost informati…

- Cu cinci divizii, șapte uzine, dintre care una la Carei, patru centre de cercetare și peste 18.000 de angajați in Romania, Grupul german Continental a demarat discuții privind o reorganizare a structurii sale. Este posibil ca gigantul din industria auto sa se transforme intr-un holding. Specialiștii…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- In perioada 2000-2015, Compania de Drumuri a platit pentru 126 de Studii de Fezabilitate, dintre care a folosit 49. Conform oficialilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din studiile facute pentru autostrazi, patru sunt neutilizate. Acestia au precizat ca pentru…

- Vanzarile companiei de calatorii Eximtur au depasit 55 de milioane de euro in 2017, fiind in crestere cu aproximativ 15% fata de anul anterior. Valorea biletelor de avion vandute a crescut la 22 de milioane de euro.

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Andreea Marin a plecat inainte de Revelion din Romania si s-a cazat la Hotelul Gut Brandlhof, aflat la poalele muntilor, in regiunea Steinemes Meer, la 5 km de Saalfelden si la aproximativ 50 km de Salzburg. La Gut Brandlhof, pretul unei nopti de cazare variaza intre 850 si 1.400 lei, pentru o camera…

- Vacanta de iarna este in toi, iar majoritatea moldovenilor sint in cautarea unei destinatii perfecte pentru a profita de zilele libere. In acest sens, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, vine cu citeva sfaturi. La procurarea unui produs (serviciu turistic), consumatorul…

- P3, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietați logistice, continua sa-și extinda parcul logistic din București. Compania a achiziționat peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 m2 in urmatorii doi ani. Noul teren, care face…

- Gica Hagi, managerul celor de la Viitorul, a transmis un mesaj inaintea disputei cu echipa finului sau, Gigi Becali. FCSB se intoarce in GHENCEA. Anunt de ULTIMA ORA "Eu m-am nascut sa castig si fac tot posibilul in fiecare zi sa devin cel mai bun. Sunt exagerat de exigent. Suntem la…

- Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzatori, susține 250 de mii de clienți companii. O treime din firmele înființate în 2017 colaboreaza cu BT. Cu Banca Transilvania lucreaza clienți corporativi mari si medii, IMM-uri si micro-întreprinderi.…

- Proiectul pilot initiat de Victor Negrescu pentru sprijinirea regiunilor mai putin dezvoltate - aplicat cu succes in Romania si extins ca finantare si numar de beneficiari. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Bancii Mondiale, a organizat, ieri, la Piatra Neamt, un eveniment care…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Un fond de investiții danez Polaris Capital Management va prelua grupul Premium Porc, in cadrul unei tranzacții estimate la 150 milioane euro. Tranzacția a fost anunțata in presa daneza, citata de zf.ro, care menționeaza ca afacerea se va finaliza pana la finalul anului. Grupul Premium Porc gestioneaza…

- Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in Romania controleaza magazinele Kika si Pepco, se prabusea ieri pe bursa de la Frankfurt in urma demisiei directorului general pe fondul unor nereguli contabile, scrie Bloomberg. Ieri dupa masa…

- Filipe Teixeira (37 de ani) a inceput sezonul ca om de baza in echipa lui Nicolae Dica, dar evolutiile excelente l-au propulsat pe Dennis Man inaintea portughezului in topul preferintelor lui Gigi Becali. In ultimul timp, mijlocasul ofensiv transferat de la UTA Arad i-a luat fata rivalului pe post,…

- Echipa Al Ahli Dubai, antrenata de Cosmin Olaroiu, a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Al Dhafra, in etapa a 10-a din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Atacantul senegalez Makhete Diop a deschis scorul pentru echipa lui Olaroiu, in minutul 22, dar varful irakian…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- Consilul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele de furnizare de combustibil de aviatie incheiate de Eurospeed SRL cu anumite companii aeriene si alte categorii de beneficiari, ce opereaza zboruri pe Aeroportul International Iasi. In conformitate cu prevederile…

- Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. "În același timp cu bugetul, vom avea această Hotărâre de Guvern referitoare la salariul…

- Firmele din Vest ne fac concurenta, ii atrag cu salarii mai mari si soferii romani prefera sa lucreze in alte tari. In Germania, venitul unui sofer de camion depaseste 2.000 de euro net pe luna“, a spus Serban Popescu, managing director in cadrul companiei Lagermax Autotransport, care are sediul in…

- "Anul acesta s-au produs cateva evenimente: a crescut salariul in sectorul bugetar, au crescut poensiile cu 12%, a crescut salariul mediu la 1450 de lei. Rezultatele: a crescut pretul la combustibil, la energie electrica si gaze, la alimente. S-a produs o diminuare masiva a investitiilor din bugetul…

- Caravana Roboticii va ajunge, joi, la Piatra Neamt, in cadrul evenimentului gazduit de Rubik Hub urmand sa aiba loc o expozitie de roboti si prezentarea unor lucrari de specialitate. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Rubik Hub, sprijina organizarea evenimentului ca oportunitate de a…

- ”Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- Compania locala Pajurca Metal Group ofera servicii integrate și performante de colectare a deșeurilor, direct de la domiciliu, iar debarasarea de electrocasnice vechi sau defecte, devine din povara o afacere. Astfel, televizoarele, frigiderele, mașinile de spalat, combinele muzicale,…

- Hotararea a fost luata la o zi dupa ce Donald Trump a anuntat reincluderea Coreei de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", insa nu exista informatii clare potrivit carora cele doua decizii ar fi corelate. Beijingul a sustinut deciziile luate de Organizatia Natiunilor Unite in…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose,...

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- „Politica Paralela 45 este ’respectam turistii, zero taxe ascunse’ si de acum afisam pretul final, care include toate taxele, astfel incat turistul sa aleaga in cunostinta de cauza. Nu de putine ori ofertele unor agentii sunt simple carlige de marketing prin care se anunta un pret neverosimil. Atras…

- Pe data de 9 noiembrie a fost inaugurat noul laborator de limba turca din cadrul Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitresculdquo; Cumpana. Investitia a fost finantata in totalitate de Agentia de Cooperare si Coordonare Turca din Romania si a cuprins amenajarea si dotarea unui laborator de limba turca in…

- „Din pacate, deficitul de personal este o problema cu care ne confruntam dintotdeauna. Ne pare rau sa constatam, din ce in ce mai frecvent, ca persoanelor le lipseste dorinta de a lucra si vin cu motivatii care pentru noi sunt de neinteles. Tocmai de aceea, pentru a incerca sa-i motivam, apelam la o…

- „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea salariile nete si nimeni din Guvern nu-si va da demisia, pentru ca nimeni nu vrea sa accepte ca a mintit cu nerusinare atunci cand a anuntat ca nu o sa scada salariile (...) - este vina exclusiva a Guvernului si doamna Olguta Vasilescu ar trebui sa-si…

- Fostul șef ANAF Gelu Diaconu spune ca Ionuț Mișa minte in legatura cu cele 2 milioane de angajați cu contribuții neplatite. „Va asigur ca orice șef de serviciu știe ca restanțierii fie platesc lunile urmatoare, fie intra in procedura executarii silite”. „Povestea minciunii cu cele 157.798 de firme care…

- La inceputul lunii noiembrie, Adient Trim Pitesti a fost desemnata cea mai performanta companie ce opereaza in segmenul industrial la nivelul judetului Arges, in virtutea performantelor inregistrate la nivelul anului 2016. Premierea a avut loc in cadrul celei de-a XXII-a editii a Galei „Topul Firmelor…

- ”O alta masura, spunem noi, benefica, chiar daca in media nu toata lumea e de acord cu noi - si putem sa intelegem de ce nu este de acord cu aceasta masuram pentru ca masura se refera la transpunerea Directivei 1164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale,…

- În scurt timp Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va deschide un nou serviciu de prim ajutor SMURD. Paramedicii vor oferi asistența calificata oamenilor din raionul Cimișlia, asta dupa ce 13 angajați IGSU vor absolvi cursul de instruire inițiat de trei formatori ai Serviciului…

- Fostul premier Dacian Ciolos il ironizeaza pe Liviu Dragnea, afirmand ca partidul lui a trecut de la sloganul "Nu ne vindem tara la straini" la o noua faza, in care "cumpara intalniri" peste hotare. Reactia a venit pe Facebook, la scurt timp dupa ce RISE Project a dezvaluit ca PSD a platit,…

- Un site american susține ca Partidul Social Democrat ar fi dispus sa plateasca 100.000 de dolari unei firme de lobby din Washington pentru a facilita intalniri intre Liviu Dragnea și inalți oficiali americani. Președintele PSD, Liviu Dragnea neaga informația și spune ca partidul sau nu a incheiat niciun…

- Sphera Group, detinatorul francizelor KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, a anuntat joi noapte rezultatele ofertei de vanzare a 25% din actiuni. Pretul de vanzare a celor 9,8 milioane de actiuni a fost de 29 de lei pe actiune, la mijlocul intervalului de pret de vanzare. Doi dintre actionarii…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca situația in care se afla Tarom este semnificativa pentru tot ceea ce se intampla in acest moment in Romania, el subliniind ca aceasta companie a fost "capușata profesionist" și trimisa in faliment. "Tarom este un caz foarte simplu de…

- Prima editie a Salonului International de Inventica si Educatie Creativa pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education), se deschide joi la Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV), informeaza un comunicat remis AGERPRES miercuri de Biroul de presa al institutiei academice. Sursa citata…

- Multe companii de constructii straine vin acum in Romania, inclusiv din China, pentru a profita de licitatiile organizate de stat pentru lucrari de infrastructura, spune Ronen Ginsburg, presedintele firmei israeliene Danya Cebus. Partenerii nostri, cu care construim metroul din Tel Aviv, China Civil…