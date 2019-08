Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 si 28 mai, GPeC SUMMIT, cel mai important eveniment de e commerce si marketing online din Europa Centrala si de Est, a intins covorul rosu in centrul Bucurestiului pentru elita profesionistilor din online din Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia si Polonia. Peste 1000 de specialisti in digital marketing,…

- Luni, directorul general Daniel Benes a anuntat ca CEZ si-a planificat vanzarea activelor din Romania, Bulgaria, Turcia si Polonia, ca parte a strategiei de a se concentra pe piata din Cehia. Benes a adaugat ca vanzarea acestor active ar putea aduce companiei "mai multe zeci de miliarde de coroane".CEZ…

- Grupul eMAG a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 4,77 miliarde lei (1,03 miliarde euro), un avans de 17,5% fata de anul anterior, in conditiile unei cresteri puternice a numarului de selleri si produse pe marketplace. Totodată, compania vrea să investească 150 de milioane de…

