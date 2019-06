Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR anunta restrictii de trafic pentru camioane pe A2 și doua drumuri naționale, de Rusalii, de sambata pana luni, potrivit Mediafax.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta ca, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor și ministrului Afacerilor Interne,…

- In data de 12.06.2019, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj a publicat pe platforma informatica de achiziții publice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie in zilele de 1 si 2 iunie, in municipiile Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, cu ocazia vizitei suveranului pontif in Romania, potrivit Agerpres. "Cu ocazia vizitei in tara noastra a Sanctitatii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in urmatoarele trei saptamani, pe DN1, intre Predeal și Timișul de Sus se fac lucrari de asfaltare. Lucrarile au inceput ieri și vor dura aproximativ 20 de zile. „A inceput așternerea unui covor asfaltic de 8 km pe DN 1 intre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un buget de investii de 3,7 miliarde de lei pentru anul 2019, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli publicat de Ministerul Transporturilor.

- Lucrarile de intretinere la Autostrada Soarelui (A2) vor fi intrerupte la miezul noptii si vor fi reluate in data de 6 mai 2019, perioada in care vor fi ridicate partial restrictiile de santier, iar circulatia se va desfasura pe ambele sensuri de mers, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizeaza soferii ca emiterea taxelor de drum si de pod ar putea fi intrerupta, in noaptea de duminica spre luni, timp de maxim o ora, din cauza unor lucrari de mentenanta la sistemul...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii, care va participa la licitatii alaturi de celelalte companii interesate si care nu va fi in niciun fel favorizata,…