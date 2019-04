Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, in perioada 25 aprilie - 1 mai 2019, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, vor fi instituite restrictii de circulatie pentru vehiculele cu sarcina de peste 1,5 tone.

- Metrorex anunta ca, in noaptea de Inviere, garniturile vor circula la un interval de aproximativ zece minute, pana la ora 1.00, ulterior circuland cu o frecventa de 20 de minute, scrie news.ro.”In noaptea de Inviere 27/28 aprilie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Arad informeaza populația ca in perioada Sarbatorilor Pascale asistența medicala de urgența prespitaliceasca și spitaliceasca in județul Arad va...

- „Unirea” Sarbatorilor Pascale cu liberul legal de 1 Mai aduce o minivacanta, la finalul acestei luni, pentru bugetari, ceea ce inseamna ca multe ghisee de lucru cu publicul ori vor fi inchise, ori vor avea program redus.

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor care doresc sa se asigure ca au cumparat produse de calitate, care nu ridica probleme de siguranța alimentara, și nu creeaza probleme medicale dupa consum, DSVSA Buzau a realizat un program adecvat pentru Circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța…

- Compania TAROM a facut public și a introdus in sistemul de rezervari noul program de operare a curselor pe Aeroportul Internațional Maramureș, care intra in vigoare in data de 4 martie 2019. Noul program de operare prevede curse zilnice de cinci ori pe saptamana, astfel – in zilele de luni, miercuri…

- CS Ocna Mureș a continuat campania de achiziții, intarindu-și masiv lotul, ultimii fotbaliști veniți sub comanda lui Mihai Manea fiind mijlocașul Goguța (Unirea Alba Iulia) și atacantul Coltor (Sportul Petrești). Daca primul dintre aceștia poate fi considerat deja jucatorul “alb-albaștrilor”, neavand…

Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 06.02.2019, intre orele 08.00 - 16.00, in municipiul Turda. Sunt afectate imobilele...