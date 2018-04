Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de achizitie "Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti 2 loturildquo; este scos la licitatie de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta. Unitatea sanitara va scoate din conturi intre 253.000 si 507.000 de lei. Se va incheia…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care prevede mai multe modificari fiscale. Printre acestea se numara majorarea de la 2% la 3,5% a cotei impozitului pe veniturile persoanelor fizice ce poate fi alocata ONG-urilor. "Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, potrivit Agerpres. Este un proiect de…

- Compania Protehservice SRL, fondata de consilierul raional Straseni al PDM, Tudor Gonta, a castigat, in ultimele sase luni, concursuri de achizitii publice in valoare de sute de mii de lei, incheind contracte cu structuri ale Consiliului Raional. In cel putin un caz, compania a fost singurul participant…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- O ambulanța, care se deplasa la o persoana cu hipertensiune arteriala (urgența de cod galben), a ramas blocata in Bragadiru, din cauza zapezii, iar pentru a fi deblocata a fost trimis un vehicul off road de la o companie cu care Serviciului de Ambulanța București Ilfov (SABIF) are protocol de colaborare…

- In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a avut de suferit in urma exploziei care s-a produs astazi la intersecția strazilor Armeneasca și Mateevici din capitala. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta va scoate din conturi circa 3.798.600 de lei pentru achizitia serviciilor de curatenie si dezinfectie. Potrivit anuntului de participare, publicat pe licitatiapublica.ro, se va incheia un acord cadru cu un singur agent economic,…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, continua acuzele la adresa lui Ionuț Lupescu, contracandidatul sau la alegerile din aprilie 2018. Burleanu a publicat pe site-ul sau o noua serie de dezvaluiri din perioada in care Ionuț Lupescu era director general al FRF. ...

- Firma paza SICA GUARD va oferi servicii gratuite de monitorizare si interventie baimarencelor care sunt victime ale violentei domestice. “Am decis sa oferim gratuit servicii de monitorizare si interventie baimarencelor care sunt victime ale violentei domestice. Am fost martori la prea multe abuzuri…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Visul nostru de a avea…

- Firma desemnata caștigatoare a licitatiei pentru reabilitarea statuii ecvestre a domnitorului Stefan cel Mare, „Mateo Rustic Construct” Ipotesti, a semnat contractul de executie cu Primaria Suceava. Administratorul „Mateo Rustic”, preotul Constantin Bobu, a declarat ca lucrarile vor demara atunci cand…

- Persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor care beneficiaza de asigurare fara plata contribuției. Potrivit Ordonanței de Urgența nr. 8 din 22 februarie 2018, privind reglementarea unor masuri in domeniul…

- Happy cleaning and more pune la dispozitie o gama larga de servicii de inalta calitate, indispensabile atunci cand sunteti preocupati de curatenia spatiului din jurul dvs. Fie ca sunteti antreprenor, detineti sau administrati spatii de birouri, spatii comerciale, magazine sau hipermarketuri, spatii…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va beneficia de un sistem modern de avertizare la patul fiecarui bolnav. Contractul privind implementarea sitemului de avertizare a fost deja atribuit si urmeaza sa fie implementat de o firma de specialitate, in ...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta cauta o firma care va presta servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale. In acest sens, va fi organizata si desfasurata o procedura de achizitii publice pentru atribuirea "Servicii de spalare, dezinfectie,…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias intentioneaza sa modernizeze reteaua de date LAN si reteaua electrica de alimentare a echipamentelor TI TC de la sediile din Bacau si Constanta. Contractul de achizitie publica "Servicii de proiectareldquo; cuprinde doua loturi si are…

- Primaria a publicat anuntul de participare la procedura simplificata proprie din data de 9.03.2018, ora 13.00, pentru atribuirea acordului cadru avand ca obiect "servicii postaleldquo;. Valoarea minima estimata a acordului cadru este de 964.340,80 de lei fara TVA, iar valoarea maxima estimata este de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…

- Asocierea Sinohydro Corporation Limited - Nord Vest Infrastructura si Servicii SRL a castigat contractul in valoare de peste 233 milioane de lei, fara TVA, pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al Centurii Municipiului Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a…

- Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA va scoate din conturi 19.800 de lei fara TVA pentru servicii de audit statutar pentru exercitiile financiare ale anilor 2017, 2018 si 2019. Ofertele vor fi depuse pana pe data 26.02.2018. Contractul va fi executat in baza…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a anuntat cui i a atribuit contractul "Servicii de curatenie si dezinfectieldquo;, in valoare 494.514 lei. Castigatorul contractului este societatea Clean Prest Activ SRL. Achizitia a fost atribuita prin negociere fara anunt de…

- Posta Romana, companie careia statul i-a sters recent datoria de 170 de milioane de lei catre ANAF, a platit pe servicii de curatenie si servicii IT nu mai putin de 148 milioane de lei (circa 33 milioane de euro), Curtea de Conturi constatand ca aceste contracte au fost incheiate fara respectarea legii.

- In sectorul Rișcani al capitalei a izbucnit un incendiu. Serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența informeaza ca incendiul s-a pornit de la niște cabluri electrice.

- Primaria Comunei Corbu, judetul Constanta, a atribuit un contract de servicii in valoare de 54.150 lei fara TVA . Firma care se va ocupa de lucrarile de modernizare este Peiesi SRL.Potrivit licitatiapublica.ro, denumirea contract este : servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului…

- Controversata firma Gemedica SRL din București, cunoscuta ca fiind compania ”de casa” a lui Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a livrat, in ultimii ani, catre secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara echipamente medicale la prețuri supraevaluate și de trei ori fața de prețurile…

- O companie privata de paza risca sa ramana fara licenta de activitate. Asta dupa ce doi angajati ai acesteia au impuscat in doua persoane. Incidentul a avut loc ieri in sectorul Botanica al Capitalei.

- Primaria Sectorului 6 a atribuit un contract de deszapezire unei firme controlate de teleormaneanul Victor Țene, un om de afaceri despre care Rise Project a scris ca este parte a circuitului financiar din jurul companiei Tel Drum. Mai mult, acesta este cercetat in dosarul de corupție al lui Marian Vanghelie…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor verifica modul in care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a ramas fara contract pentru servicii de curatenie si salubritate, au declarat, pentru AGERPRES, surse din domeniul transporturilor. "Ministrul Transporturilor a trimis…

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Ministerul Transporturilor a cerut verificari ample si a decis sa trimita Corpul de Control la Compania Aeroporturi Bucuresti dupa ce aeroportul Henri Coanda a ramas azi fara servicii de curatenie si paza.”Ministrul Transporturilor a decis sa trimita Corpul de control la CNAB, in conditiile…

- Garda de Coasta a atribuit un contract de prestari servicii unei societati bucurestene. Valoarea contractului este de 132.800 lei.Obiectul contractului : "contractul este de prestari de servicii, constand in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA a intregului parc de autovehicule apartinand…

- Criptomoneda Ethereum a introdus, prin intermediul tehnologiei pe care o fololoseste un element nou, denumit smart contract, care are puterea de a schimba modul in care companiile si institutiile incheie contractele de prestare servicii la nivel mondial. T ehnologia monedei digitale…

- In ultimii ani, retelele de socializare au castigat tot mai mult teren, in detrimentul discutiilor face-to-face sau a celor telefonice, in ceea ce priveste relationarea. Tot mai multi sunt cei care prefera sa butoneze de zor tastatura PC-ului, a laptopului sau cea a telefonului mobil in cautare de parteneri…

- O fabrica de haine, care inscriptiona cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele inscriptionate erau comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare. Patru persoane au fost audiate, fiind puse sub invinuire pentru…

- Consiliul Judetean achizitioneaza servicii de expertizare tehnica a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Constanta. Mai exact, se cauta servicii de expertizare tehnica in vederea demolarii unor corpuri ale imobilului SOTRM Eforie Sud sectie exterioara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Dyomedica, o firma infiintata in urma cu 16 ani in Ploiesti, este pe lista celor trei companii care au castigat licitatia pentru a dota spitalele publice din Romania cu echipamente medicale, compania fiind selectata pentru a furniza 14 computere tomograf (CT) in valoare de 2,6 mil. euro. „Le importam…

- Președintele PSD Galați, Dan Nica, cere convocarea de urgența a CEx PSD. Acesta spune ca orice zi de intarziere in convocarea CExN al PSD nu poate fi decat nociva pentru evolutia viitoare a partidului. ”Cred ca PSD se afla intr-o situatie deosebita datorita unor probleme de natura interna pe care doar…

- conducerea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași utilizeaza, ca depozite de carte, doua spații ce pot transforma oricand sediul central de la Cub intr-un Colectiv 2 • Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul Teritorial de Munca Iași nu au efectuat controale aici pentru ca li s-a ascuns…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va rezilia contractul cu firma care detine aparatul de rezonanta magnetica nucleara (RMN). Asta pentru ca in dotarea spitalului va intra un aparat nou, achizitionat de Ministerul Sanatatii. Spit...

- Peste un milion de oameni, majoritatea copii, s-au plimbat pana acum la Targul de Craciun organizat de Guvern in centrul Capitalei. Aseara, vizitatorii s-au putut delecta in cadrul unui concert sustinut de mai multi interpreti autohtoni, printre care Geta Burlacu si Aurel. Chirtoaca.

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.