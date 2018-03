Compania cu 25 milioane de cereri de joburi

Stiri pe aceeasi tema

- BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului Bosch a achizitionat 40 de hectare de teren in Simeria, unde va construi o fabrica de masini de spalat. Investitorii sustin ca vor fi create peste 700 de locuri de munca.

- Peste 25.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cela mai multe – 1.480 – fiind pentru lucrator comercial, agent de securitate si muncitor necalificat in industria confectiilor, potrivit Agentiei Nationale pentru ...

- Doar un job din zece poate fi complet automatizat, spune producatorul de roboti colaborativi Universal Robots, in contextul in care se discuta tot mai mult de faptul ca robotii vor lasa oamenii fara locuri de munca. Pentru restul de personal robotii doar vor usura munca sau va fi nevoie de recalificari.…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia vor primi salarii mai mari si majorari ale primelor anuale. Noul contract colectiv de munca, semnat miercuri, prevede indexarea grilei de salarizare cu 19,9%, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit managerului CEO, Sorin Boza, negocierile intre…

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate ieri, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. „Ministerul Afacerilor Interne a inceput…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.439 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Compania energetica de stat Naftogaz din Ucraina a anuntat miercuri ca va comunica Gazprom ca se asteapta ca firma rusa sa-si indeplineasca obligatiile contractuale privind livrarile de gaze, transmite Reuters.

- Luni, la pranz, la Sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu Buzau”, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Lucrarile de reabilitare vor dura…

- Angajatorii americani au creat in luna februarie 2018 cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 18 luni, depasind cu mult estimarile analistilor, dar cu toate acestea rata somajului a ramas nemodificata la 4,1%, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul…

- Statele Unite au anuntat, vineri, o recompensa de cinci milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la capturarea mollahului Fazlullah, liderul Miscarii talibanilor pakistanezi, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania germana Karls organizeaza, pe parcursul acestei saptamani, o bursa de locuri de munca pentru studenții Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava. Reprezentantul firmei Karls, Dominika Pacek, este prezenta, incepand de luni, 5 martie a.c., la universitatea suceveana pentru a se intalni cu studenții…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…

- SUA vor devansa Rusia, devenind cel mai mare producator mondial de petrol, cel mai tarziu in anul 2019, in conditiile in care cresterea productiei de petrol de sist va continua, a estimat marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, scrie Reuters. Potrivit IEA, la finele anului…

- Compania belgiana Interparking a cumparat o parcare in Timisoara, pentru aproximativ 4 milioane de euro, in contextul cresterii afacerii operatorului in Romania. In Romania Interparking detine in prezent 4 parcari, dintre care 2 se afla in Bucuresti, in zona Piata Universitatii si…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) intr-un comunicat de presa remis…

- Societatea Nationala a Sarii-Salrom a stabilit pentru 2018 un buget de investitii de 54 milioane lei, pentru retehnologizare si eficientizare a productiei, protectia mediului si a zacamintelor, securitate in munca, dezvoltarea de noi produse si a turismului salin, parte a unui program de peste…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din judetul Arad, 32 din judetul…

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Noi locuri de munca in Moldova. Compania romaneasca Antibiotice Iași vrea sa iși deschida reprezentanțe in țara noastra și in Ucraina. O decizie finala in acest sens urmeaza sa fie luata de actionari la la adunarea din 5 martie. Antibiotice Iași este unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente…

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproape 94 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv “Romania Start-Up Nation”. “Prin aceste proiecte, al caror beneficiar este Ministerul…

- Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems va crea peste 600 locuri de munca la Moreni, acolo unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, arata un comunicat al companiei.

- Euroguard SRL, G4S Secure Solutions SRL, RPG Security Center S.R.L, Securitas Services Romania SRL si Aramis-Ro SRL au recunoscut ca au participat la intelegeri anticoncurentiale si li s-a redus amenda. In urma investigatiei, Consiliul Concurentei a facut o serie de recomandari Politei Romane, Inspectoratului…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Asociația “Milioane de prieteni” angajeaza ingrijitori in Adapostul de caini din Triaj. Salariul de incadrare oferit este de 1.900 lei/luna la care se adauga bonuri de masa in valoare de 15 lei/zi (aproximativ 300 lei/luna), prime ocazionale, orele suplimentare platite și echipament de lucru. Transportul…

- India si-a lansat vineri cel de-al 100-lea satelit in spatiu, in conditiile in care premierul Narendra Modi doreste ca tara sa sa devina un furnizor de servicii spatiale low-cost, transmite Reuters. Vineri au fost lansate 31 de sateliti in spatiu.

- Peste 15.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe locuri de munca sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Unul dintre cei mai importanti generatori de locuri de munca, industria de IT din India, estimata la 160 de miliarde de dolari, a concediat anul acesta peste 56.000 de angajati, potrivit Quartz. Uniii analisti spun ca acest „sindrom” a fost mai rau decât cel din timpul…