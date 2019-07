Compania care pierde 4 milioane de lei pe zi Complexul Energetic Oltenia, companie care acopera un sfert din curentul țarii, a raportat anul trecut o pierdere de 1,13 miliarde de lei iar in primele cinci luni ale acestui an minusul este undeva in jurul valorii de 600 milioane de lei. Asta, inseamna o pierdere de aproape 4 milioane de lei pe zi. Exista riscul ca la finalul anului sa avem un rezultat și mai prost ca anul trecut. Cauzele principale ale acumularii acestor pierderi sunt diferențele de curs valutar aferente creditelor de investiții pentru indeplinirea cerințelor de mediu impuse de UE și mai ales din cauza exploziei prețurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 10, la Cariera Jilț Sud, concesionata de Complexul Energetic Oltenia, s-a produs un accident de munca soldat cu decesul salariatului Purdescu Vasile, in varsta de 47 de ani, electrician, cu o vechime in campul muncii de aproximativ 28 de ani. In timp ce executa lucrari de intreținere…

- ​Niciodata Complexul Energetic Oltenia, unul dintre cei mai mari producatori de energie din România, cu peste 13.000 de angajați, nu s-a aflat într-o situație mai grea decât acum. Conducerea companiei a încercat pe cât posibil sa amâne publicarea cifrelor care anunța…

- Parlamentarul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca este nevoie ca sefii Complexului Energetic Oltenia sa se organizeze mai bine pentru ca societatea sa nu mai incheie si anul 2019 cu pierderi. Senatorul a anunțat ca in prezent se lucreaza la documentatia care va fi trimisa Comisiei Europene, care…

- Metrorex a avut anul trecut pierderi de aproape 194 milioane de lei, iar pentru acest an estimeaza un rezultat negativ de 304,7 milioane de lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, actionarul majoritar al societatii.…

- Energeticienii din Complexul Energetic Oltenia au petrecut noaptea de Inviere la serviciu. Ca in fiecare an, greul l-a dus termocentrala din Rovinari, care a lucrat cu trei grupuri. Termocentralele din Turceni, Craiova și Ișalnița au avu...

- Complexul Energetic Oltenia aproximeaza un profit de doar un milion de lei pentru 2019, asta deși anul trecut a finalizat pe pierdere, din cauza certificatelor de emisii. Compania condusa de Sorin Boza are bugetate pentru acest an venituri de 3,913 miliarde de lei si cheltuieli de 3,912…

- Complexul Energetic Oltenia are bugetate pentru acest venituri de 3,913 miliarde de lei si cheltuieli de 3,912 miliarde de lei, rezultand un profit brut de un milion de lei, potrivit proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, publicat de Ministerul Energiei. Impozitul pe profit va…

- Complexul Energetic Oltenia a semnat, recent, contractele de finantare cu sase banci pentru credite în valoare totala de 500 de milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru plata certificatelor de emisii de dioxid de carbon, a declarat miercuri Sorin Boza, șeful companiei. Acesta susține ca nu…