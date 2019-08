Stiri pe aceeasi tema

- Saudi Aramco este pregatita pentru Oferta Publica Initiala (IPO), dar momentul tranzactiei va fi decis de actionarul sau unic, Guvernul Arabiei Saudite, a afirmat luni Khalid al-Dabbagh, vicepresedinte responsabil de finante, strategie si dezvoltare, transmite Reuters potrivit Agerpres.

- Tranzactia vine la mai putin de un an dupa ce fondul de investitii Blackstone a achizitionat o participatie majoritara in Refinitiv de la Thomson Reuters, evaluand la acel moment compania la 20 de miliarde de dolari, inclusiv datoria.LSE a anuntat ca va finanta tranzactia prin emiterea…

- Compania Facebook a fost amendata cu suma de 5 miliarde de dolari pentru incalcarea prevederilor privind protectia datelor personale, scrie bbc.com. Aceasta este cea mai mare amenda data pentru incalcarea prevederilor privind protectia datelor personale, și una dintre cele mai mari aplicate vreodata…

- Pierderile s-au produs in pofida faptului ca veniturile companiei lui Elon Musk au crescut in primul semestru la 10,891 miliarde dolari, cu 47% peste cele din perioada ianuarie-iunie 2018.Insa veniturile din trimestrul al doilea, de 6,349 miliarde dolari, au fost sub cele asteptate de piata,…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,491 miliarde de euro (comparativ cu 1,660 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,476 miliarde de euro, iar creditele intragrup au…

- Compania farmaceutica AbbVie este aproape de a ajunge la un acord pentru a prelua Allergan, producatorul Botox, au declarat surse apropiate negocierii pentru Wall Street Journal. Potrivit surselor citate, suma depaseste 60 miliarde dolari.