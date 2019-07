Compania care angajează 100 de oameni pe lună. A ajuns la 10.000 mp de birouri în Bucureşti Furnizorul de outsourcing Telus a anuntat ca si-a extins spatiul de birouri cu inca 1.200 de metri patrati, pe langa cei 8.800 de metri patrati pe care ii ocupa deja in AFI Park, pentru a sustine ritmul de angajari planificat pentru acest an in Bucuresti. Telus şi-a mutat birourile în AFI Park 3 în 2015 şi s-a extins în AFI 4 & 5 în anul 2017. Compania ocupă în prezent aproape 11.000 metri pătraţi de birouri, în total, în Bucureşti şi Craiova. Grégoire Vigroux, co-fondator şi vicepreşedinte Telus,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

