- Compania care a montat schela în jurul sageții catedralei Notre-Dame din Paris a recunoscut miercuri ca unii dintre muncitorii sai au încalcat interdicția de a fuma pe șantier dar a "exclus" orice legatura cu incendiul care a devastat monumentul gotic, scrie AFP."Într-adevar,…

- Jocul video "Assassin's Creed Unity", a carui actiune se desfasoara partial la Paris si in care catedrala Notre-Dame a fost reprodusa cu fidelitate, a devenit disponibil in regim de gratuitate pentru o saptamana, miercuri, au anuntat reprezentantii companiei Ubisoft, editorul jocului, in semn…

- Patriarhia Romana a transmis, marti, un mesaj de solidaritate cu poporul francez, "greu incercat in aceste zile de o severa paguba adusa unui simbol spiritual national si international". "Totodata, dorim ca aceasta Catedrala, simbol al Europei crestine, sa fie restaurata cat mai curand, in special…

- Ministrul Afacerilor Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, si-a exprimat ''tristetea'' marti dimineata dupa incendiul care a afectat catedrala Notre-Dame din Paris si a transmis gandurile sale ''francezilor si tuturor catolicilor'', relateaza AFP. "Sunt trist ca…

- De-o varsta cu catedrala Notre-Dame din Paris, Biserica Neagra din Brașov, o construcție gotica faimoasa, a fost incendiata pe 21 aprilie 1689, atunci cand flacarile au cuprins acoperișul și mobilierul din interior. Din acel moment, ruina innegrita de fum a fost botezata ”Biserica Neagra”. Pentru terminarea…

- "Este un eveniment exceptional, magic. Este pentru prima data cand le vedem de atat de aproape, intrucat au fost amplasate acolo in anii 1860", sunt declarații facute in urma cu trei zile, cand catedrala Notre Dame din Paris intra in atenția lumii prin vestea ca va fi restaurata. Impresionantul monument…

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame, din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul de la catedrala se vede de la cativa kilometri distanta. https://www.dcnews.ro/incendiu-notre-dame-paris-arde-catedrala_648168.html