Amerocap, investitor american de private equity care vizeaza dispersarea riscurilor prin multiple plasamente in sectorul de energie și industria de aparare, cu plasamente de peste 1 miliard de dolari, și-a exprimat interesul unei investiții in Oil Terminal, titlurile companiei controlate de statul roman explodand astfel la bursa. Americanii au conexiuni cu un fost secretar al Energiei din Administrația George W. Bush. Dupa un trend descendent de bine conturat in anii 2018-2019, alimentat de numeroasele litigii in care Oil Terminal (OIL) este impotmolita, dar și de rezultatele financiare dezamagitoare,…