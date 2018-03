Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american de Justitie a anuntat ca procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a decis sa-l concedieze pe Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, cel din urma afirmand ca este vizat de Administratia Trump pentru ca este un martor cheie in ancheta privind ingerintele Rusiei.…

- Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, spune, intr-un comunicat de presa, ca McCabe a facut o dezvaluire neautorizata catre mass-media si a fost lipsit de onestitate - inclusiv sub juramant - in mai multe ocazii. El a afirmat ca, pe baza acestor constatari si a recomandarilor Departamenului Justitiei,…

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016. "De ce a lansat…

- Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, apreciind ca este vorba de o conspiratie pentru sustinerea lui Donald Trump si indepartarea lui Hillary Clinton. 'Trebuie sa vad in primul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- CHIȘINAU, 3 mart — Sputnik. A devenit deja o tradiție — luna martie este declarata „Luna Pentru Viața”. Pentru al patrulea an consecutiv, mai multe asociații din Republica Moldova și România vor organiza acțiuni de sensibilizeze a opiniei publica asupra dreptului…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Ionuț Lupescu și-a inceput oficial campania pentru alegerile de la FRF. Astazi, fostul fotbalist și-a inceput campania prin țara, fiind prezent la Calarași și Slobozia. Acesta a explicat pe Facebook rolul și concluziile vizitelor sale: "Le-am spus foarte onest, alegerile nu sunt despre funcții, ci despre…

- Bill Gates, unul dintre cei mai bogati oameni din sectorul tehnologic si din lume, a declarat ca miliardarii ar trebui sa plateasca taxe semnificativ mai mari, deoarece „beneficiaza mai mult de pe urma sistemului”. Cofondatorul Microsoft a spus, in timpul unei emisiuni CNN, ca a platit in timpul vietii…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana."Este…

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Vodafone România lanseaza o campanie pentru a sarbatori alaturi de clienți recentele certificari obținute de Supernet 4.5G de cea mai buna rețea, din partea auditorului P3 Communications, și de cea mai rapida rețea 4G, din partea Ookla. Toți utilizatorii aplicației My Vodafone, clienți persoane…

- “Mișcarea curenta din istoria globala este una dureroasa. Societațile deschise sunt in criza, in timp ce diversele forme de dictaturi și state mafiote, exemplificate prin Vladimir Putin in Rusia, sunt in creștere. In Statele Unite, președintele Donald Trump ar vrea sa-și inființeze propriul stat mafiot,…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Republicanii acuza implicarea lui Hillary Clinton in dosarul instrumentat de fostul spion britanic, Christopher Steele. Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Scandalul a izbugnit dupa ce s-a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice. Aceasta expunere ar fi o incercare "de a speria americanii", spune una…

- O demonstrație de amploare il va intampina pe președintele american, Donald Trump, la venirea sa in Marea Britanie in a doua jumatate a acestui an, anunța presa britanica. Protestatarii se pregatesc pentru „cel mai mare protest din istoria noastra”. Un grup creat pe Facebook a strans deja 80.000 de…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Pentru miliardarul american, George Soros, criptomonedele, in general, si bitcoin, in special, reprezinta un model tipic de "bula financiara". In opinia lui, Facebook si Google sunt o adevarata amenintare la...

- Miliardarul George Soros l-a atacat din nou pe Donald Trump, dar și pe giganții internetului Googe și Facebook, intr-o declarație la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.„Cred ca administrația Trump este un pericol pentru lume. Dar o consider un fenomen temporar care va disparea in…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca seful statului Klaus Iohannis avea toate prerogativele constitutionale de a nu o numi pe Viorica Dancila in functia de premier. "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu ! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca “intelepciunea”…

- Presedintele american Donald Trump a alcatuit o lista cu publicatiile care au castigat premiile "Fake News", distinctii inventate chiar de el. Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times. Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Pentru prima data dupa Razboiul Rece, americanii, si nu numai, sunt ingrijorati in privinta capacitatii de control a problemei arsenalului nuclear pe care presedintele american ar trebui sa o aiba. Replicile copilaroase, dar acide, dintre Donald Trump si liderul nord-corean Kim Jong Un referitoare la…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- In cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House", care va fi lansata saptamana viitoare, Wolff povesteste despre o intalnire la Trump Tower din 14 decembrie 2016 pe care presedintele ales la acea vreme a avut-o cu directori executivi ai unor companii intre care s-au numarat Alphabet, Apple, Facebook…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- In condițiile in care forțele militare ale Hezbollahului se afla, laolalta cu cele ale guvernului sirian, la doar cațiva kilometri de granița Israelului, este foarte posibil ca Donald Trump și Vladimir Putin sa fi avut o convorbire telefonica privitoare la situația din Siria, așa cum declara surse israeliene…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca i s-a…

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup, relateaza site-ul postului France 24.

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- A surprins o lume intreaga atunci cand a zdrobit-o pe Hillary Clinton si a ajuns presedintele SUA. Apoi, a continuat sa uimeasca prin deciziile sale incredibile din postura de presedinte al Americii. Acum, in prag de Craciun, Donald Trump e din nou in prim plan.Citește și: Pe banii noștri!…

- Un fost pușcaș marin a fost arestat sub acuzația ca planuia un atac terorist inspirat de gruparea terorista Statul Islamic. El voia sa comita atentatul la un centru comercial din San Francisco, relateaza AFP. Fostul pușcaș marin Everitt Aaron Jameson, in varsta de 26 de ani, a intrat in vizorul FBI,…

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a scris lui Donald Trump, președintele SUA. Potrivit textului scrisorii – postat pe Facebook –, pesedistul susține ca protestele # REZIST sunt organizate de George Soros și au rolul de a stopa ”reforma” din Justiție.