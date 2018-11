Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii indonezieni au recuperat una din cutiile negre ale aeronavei de pasageri care s-a prabusit luni in Marea Java, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a declarat un membru al echipelor de cautare, potrivit presei locale, informeaza agentia de stiri Reuters

- Andrea Manfredi, ciclist italian in varsta de 26 de ani, și-a pierdut viața in tragedia aviatica in care a fost implicat Boeing-ul 737 al companiei indoneziene low-cost Lion Air. Aparatul de zbor s-a prabușit in mare, cu 189 persoane la bord, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta. In varsta de…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost…

