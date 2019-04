Compania Antibiotice SA va acorda dividende de 6,7 milioane lei pentru 2018

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat sumarul Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul societatii Allchim CO SA din Constanta. Astfel, asociatii Mihai Florian Sucata, care are o cota de participare din capitalul social al firmei de 80 , si Florina Oana Bajdechi, ce are o cota de participare…

- Suma totala autorizata la plata este de 7,15 milioane de lei si se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru un numar de 46 solicitanti care au accesat aceasta forma de ajutor in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1179/2014 privind instituirea…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA Medias vrea sa angajeze o casa de avocatura pentru a reprezenta compania in procesele pe care le are cu administratorii ei, cu actualii sau fostii directori, precum si cu propriii consilieri juridici, potrivit documentelor oficiale ale companiei. Propunerea…

- Consiliul de Administratie al Transgaz propune acordarea de dividende pentru anul 2018 in suma de 255,02 milioane lei, valoarea dividendului brut urmand sa fie de 21,66 lei/actiune, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. Plata dividendelor cuvenite actionarilor ar urma sa…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Adunarii Generale a Actionarilor societatii Agrilend IFN SA. Catalin Trandafir, in calitate de actionar cu o cota de 45 participare la beneficiile si pierderile societatii, Mihai Felescu, in calitate de actionar cu o cota de 45 participare la…

- Firme private, organizații neguvernamentale (ONG) și instituții de stat vor putea obține de la stat fonduri nerambursabile de maximum 500.000 de euro fiecare pentru construcția de gradinițe cu profil sportiv, conform unei propuneri de hotarare de guvern pentru instituirea unei scheme de ajutoare de…

- Israelul va ingheta 138 milioane de dolari (122 milioane de euro) pe care urma sa-i livreze Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), protestand astfel impotriva alocatiilor pe care ANP le acorda familiilor detinutilor palestinieni, a indicat oficiul de presa al premierului Benjamin Netanyahu, citat…

- Subscrisa Litoral S.A, cu sediul in statiunea Mamaia, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 28.01.2019, prima convocare si 29.01.2019, a doua convocare.Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 28.01.2019.In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor…